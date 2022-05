PSG-Troyes: un bug du VAR sur le but refusé à Neymar

Si le PSG a concédé le nul au Parc des Princes face à Troyes dimanche (2-2), pour la 36e journée de Ligue 1, il aurait pu s'en sortir avec un doublé de Neymar. Le deuxième but du Brésilien a été refusé après intervention du VAR... mais un bug a empêché l'arbitre de voir les images.

De quoi donner de l'eau au moulin des anti-VAR sans doute. Ce dimanche soir, lors du match de la 36e journée de Ligue 1 entre le PSG et Troyes au Parc des Princes, l'assistance vidéo à l'arbitrage a connu un gros couac, rapporté par l'Equipe. A la 57e minute, après une ouverture d'Angel Di Maria, Kylian Mbappé livre un duel avec Erik Palmer-Brown avant de servir Neymar. Le Brésilien marque ainsi le but du 3-2 pour Paris.

Turpin a tranché depuis le camion

Sauf que ce but - son deuxième de la soirée après son penalty - a finalement été refusé après intervention du VAR. La raison? Une poussette de Mbappé jugée illicite sur Palmer-Brown. Appelé par le camion de l'assistance vidéo, l'abitre de la rencontre, Jérôme Brisard, s'est rendu devant son écran pour juger lui-même des images. Sauf... qu'il n'a rien vu s'afficher. Un problème technique, selon les premiers éléments recueillis par l'Equipe, qui rapporte que l'homme au sifflet a donc fait confiance au jugement de Clément Turpin, assistant vidéo pour ce match.

Les différents acteurs de la rencontre, en premier lieu les entraîneurs Mauricio Pochettino et Bruno Irles, n'ont visiblement pas été mis au courant de ce bug. La direction technique de l'arbitrage n'a pas non plus confirmé ni expliqué ce qu'il s'était passé. Ce but refusé a en tout cas permis à l'ESTAC de repartir du Parc des Princes avec un point qui pourrait s'avérer crucial pour la validation du maintien en Ligue 1.