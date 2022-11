PSG: "Tu n'es jamais plus grand qu'un club", Ibrahimovic recadre Mbappé

Au cours d'un entretien accordé à Canal+, Zlatan Ibrahimovic s'est attardé sur la situation de Kylian Mbappé au PSG, et notamment sur sa décision de prolonger l'été dernier. L’ancien joueur du club de la capitale s’en est également pris aux parents des stars de la nouvelle génération.

Entendre un joueur comme Zlatan Ibrahimovic tacler la place trop importante accordée à un joueur au sein d’un club va en faire sourire certains. Pourtant, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a un avis bien tranché sur la question. Au cours d’un entretien accordé à Canal+, l'attaquant suédois, qui a fait du culte de la personnalité un art depuis le début de sa carrière, s’en est pris à la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG l’été dernier.

"S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour le PSG ? Oui. Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clefs pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club, a tranché le buteur de l’AC Milan. Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais, quand tu perds la discipline, tu perds ton identité."

Ibrahimovic: "Avec cette nouvelle génération, les parents pensent être devenus des stars"

L’ancien joueur du PSG (2012-2016) s’en est également pris de manière virulente à l’entourage proche des stars de la nouvelle génération, dont Kylian Mbappé est le porte-étendard.

"Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent, a poursuivi Ibrahimovic au micro de Canal+. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es. Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents pensent être devenus des stars, ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline." Le message est passé.