PSG: un dernier match de préparation contre le FC Séville

Le PSG annonce ce vendredi la programmation d’un cinquième et dernier match de préparation contre le FC Séville au Portugal, le 27 juillet prochain.

Le PSG, vice-champion de France, a déjà disputé trois rencontres amicales. Les deux premières contre des clubs de National au centre Ooredoo à huis clos contre Le Mans, victoire 4-0, le 14 juillet dernier, puis contre Chambly, match nul 2-2, le 17 juillet. Mercredi dernier, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés dans les dernières secondes contre le club Allemand d’Augsbourg, 2-1 à Orléans devant du public pour la première fois depuis plus d’un an. Ce samedi, les Parisiens affrontent le Genoa, toujours à Orléans, et en présence du public, à 19h.

Ce vendredi, le club annonce un dernier match de préparation contre le FC Séville, le 27 juillet prochain à l’Estadio Algarve au Portugal à 20h, heure française. Cette rencontre sera à huis clos comme les deux premières.

Premier match officiel le 1er août contre Lille

Quatre jours après le dernier match amical contre Séville, le club de la capitale aura l’occasion de remporter son premier trophée de sa saison contre Lille, champion de France en titre, lors du Trophée des Champions, le 1er août prochain à Tel-Aviv.

Seulement deuxième la saison dernière, le PSG commencera sa saison de Ligue 1 sur la pelouse d’un promu, Troyes, le weekend du 8 août. Le premier match au Parc des Princes aura lieu le weekend d’après contre Strasbourg où les supporters parisiens pourraient faire leur retour.