PSG: Messi positif au Covid-19 et placé à l'isolement en Argentine

A la veille du déplacement à Vannes (N2) en 16e de finale de la Coupe de France, le PSG a annoncé que Lionel Messi était positif au Covid-19, tout comme Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala.

La tuile pour le PSG. Alors que les Parisiens doivent affronter Vannes (National 2) en Coupe de France ce lundi (21h10), en 16es de finale, mais surtout l'OL dimanche prochain en championnat, le PSG a révélé ce dimanche l'identité des quatre joueurs positifs au Covid-19. Parmi eux, se trouve Lionel Messi, qui a passé ses vacances en Amérique du Sud pendant la trêve hivernale et qui est toujours en Argentine. La Pulga n'est pas le seul touché puisque Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumalaza sont également positifs. "Ils respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", a précisé le club dans un communiqué.

Neymar toujours au Brésil

"Leo Messi est en contact régulier avec notre staff médical et quand il aura un test négatif, il pourra voyager en France mais nous n'en savons pas plus. Pourra-t-il jouer contre Lyon ? Je ne sais pas. Il ne pourra pas voyager en France tant que son test sera positif", a précisé Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Alors que le septuple Ballon d'Or devait reprendre l'entraînement ce dimanche en compagnie des autres sud-américains, à l'exception de Neymar, il est d'ores et déjà forfait pour le match de Vannes et pourrait très probablement manquer le choc face à l'OL en championnat le 9 janvier prochain. En revanche, Juan Bernat était bien présent lors de l'entraînement de reprise ce samedi.

Concernant Neymar, toujours blessé à la cheville, il "va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ trois semaines", a précisé le PSG.