PSG: un virus circule dans le vestiaire parisien, plusieurs joueurs touchés avant Monaco

INFO RMC Sport - Opposé ce samedi à Monaco (17h) en championnat, à trois jours de son choc face au Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG est confronté à un nouveau problème. Certains joueurs parisiens sont touchés par un virus intestinal.

Décidément, les Parisiens n'ont pas de chance. Après un retour de Coupe du monde compliqué et des blessures qui s'enchaînent, c'est désormais un virus qui vient troubler la préparation du déplacement à Monaco ce samedi après-midi (17h), pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.

>> EN DIRECT - Suivez Monaco-PSG

Vomissements, maux de ventre et fatigue

La délégation parisienne est arrivée dans le sud et séjourne entre Nice et Monaco. Ce matin, certains joueurs sont touchés par un virus intestinal. Les symptômes : vomissement, maux de ventre et fatigue. On ne connaît pas encore l'ampleur de ce virus mais Christophe Galtier pourrait revoir ses plans et sa composition d'équipe.

A trois jours du choc face au Bayern Munich (mardi 21h sur RMC Sport), en huitième de finale de la Ligue des champions, la poisse poursuit donc le PSG. Face à Monaco, quatrième de Ligue 1 et qui est actuellement en pleine forme, le club de la capitale est déjà privé de Nordi Mukiele, Renato Sanches, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Lionel Messi, tous blessés ou en phase de reprise.

Touché aux ischio-jambiers lors de la défaite mercredi à Marseille (2-1), en huitième de finale de la Coupe de France, Messi sera de retour lundi à l’entraînement. Mbappé, lui, souffre d’une lésion à la cuisse gauche. "La santé du joueur passe avant tout. Je serai très vigilant sur la santé du joueur, d'autant plus que la saison est encore longue", a indiqué vendredi Galtier au sujet de l’attaquant français. Quant à Verratti, il a ressenti une petite gêne à la cuisse gauche, ce qui explique son absence à Monaco.