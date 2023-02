PSG: "Les joueurs doivent faire un gros effort sur l’aspect mental", Galtier hausse le ton après la défaite à Marseille

Deux jours après l’élimination en 8e de finale contre l’OM en Coupe de France (2-1), Christophe Galtier a déploré le manque d’agressivité de ses joueurs, notamment au milieu de terrain. Le coach du PSG exige une réaction.

Christophe Galtier hausse le ton. Deux jours après la sortie de route du PSG en 8e de finale de la Coupe de France contre l’OM (2-1) et à la veille du déplacement à Monaco en Ligue 1 (samedi à 17h), le coach du Paris Saint-Germain a regretté le manque d'agressivité de ses joueurs et exige une réaction de ces derniers pour faire face aux prochains défis qui attendent le club de la capitale.

D’ici la fin du mois, les Parisiens vont affronter plusieurs grosses équipes réputées pour leur intensité. Après Monaco, ils se mesureront au Bayern Munich en Ligue des champions (mardi à 21h sur RMC Sport 1) avant de recevoir Lille en Ligue 1 Ligue cinq jours plus tard. Enfin, le 26 février, ils tenteront de prendre leur revanche sur Marseille au Vélodrome, cette fois en championnat.

"On a perdu la bataille du milieu"

"On a failli dans l'engagement mental, a résumé le technicien parisien au sujet de la défaite contre l’OM en Coupe. On va avoir une série contre des équipes intenses, qui imposent des duels. Il va falloir répondre présent. Pour l'instant, on ne retrouve pas cette agressivité. Les joueurs doivent faire un gros effort sur l'aspect mental pour gagner beaucoup plus de duels au milieu."

L’entrejeu parisien est en effet dans le collimateur de Galtier. Face à l’OM, il estime que ses milieux de terrain (Danilo, Fabian Ruiz, Verratti et Vitinha au coup d’envoi) n’ont pas été au niveau. "On a perdu une chose importante à force d'être dans la possession de balle. On a perdu la bataille du milieu. On ne peut pas subir autant de duels perdus dans une rencontre. On connaît l'importance d'un match contre l'OM. On a perdu énormément de duels. C'est bien beau de vouloir jouer, et on doit jouer. Mais la bataille du milieu est indispensable au très haut niveau." Le message est passé.