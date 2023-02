PSG: un voisin de Neymar à Bougival témoigne des fêtes au domicile du Brésilien

Alors que le maire de Bougival (Yvelines) a exprimé son ras-le-bol quant aux fêtes à répétition au domicile de Neymar, un voisin du joueur brésilien est intervenu ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport, sur RMC, pour témoigner de la situation.

Une affaire de voisinage presque classique, qui concerne un habitant pas tout à fait comme les autres. Alors que le maire de Bougival (Yvelines), Luc Wattelle, a exprimé ce vendredi auprès du Parisien son ras-le-bol quant aux fêtes à répétition au domicile de Neymar, parlant même d'un "individu irrespectueux", et qu'une procédure de conciliation a été lancée, un voisin du joueur brésilien est intervenu ce samedi matin dans les Grandes Gueules du Sport, sur RMC, pour témoigner de la situation.

"A 23h toute la sélection brésilienne a débarqué"

Si les fêtes chez la star du PSG ne sont pas si fréquentes que ça à l'en croire, elles sont généralement très longues. Et particulièrement bruyantes. "C’est marrant que ça soit celle-là qui sorte (l'anniversaire de Neymar le week-end dernier, ndlr), parce que honnêtement c’était la plus soft, ce n’était ‘que’ jusqu’à 23h45, ce n’est pas dérangeant, explique Valentin. Mais depuis que je suis là il y en a eu quatre ou cinq, et à chaque fois c’est une fiesta jusqu’à 5h ou 6h du matin. La dernière en date avant celle-là, c’était après le match Brésil-Tunisie au Parc des Princes (le 27 septembre 2022, ndlr), où à 23h toute la sélection brésilienne a débarqué chez Neymar. Et là c’était fiesta en pleine semaine jusqu’à 6h du mat. Et je n’étais même pas invité (rires)."

Si le riverain évoque le sujet avec une certaine légèreté, il regrette en revanche le manque de moyens de pression sur le joueur, pour solutionner le problème. "Il y a dû avoir des voisins qui se sont plaints, j’ai vu la police passer, mais derrière il ne se passe rien, poursuit-il. 135 euros d’amende pour lui, ce n’est pas grand-chose. C’est un peu deux poids, deux mesures, entre Neymar et un individu lambda. Les conséquences ne sont pas les mêmes."