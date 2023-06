"Tous les stades sont déjà complets": l'ex-Montpelliérain Souquet, exilé en MLS, raconte la folie Messi

Arnaud Souquet, l'ancien défenseur montpelliérain qui évolue désormais aux Etats-Unis, a raconté jeudi dans l'After Foot sur RMC les premiers effets de la signature de Lionel Messi à l'Inter Miami.

Il l’a affronté en Ligue 1. Et il va le retrouver sur les terrains de MLS. Parti de Montpellier en début d’année pour rejoindre le Chicago Fire, Arnaud Souquet se réjouit de voir débarquer Lionel Messi du côté de l’Inter Miami. Une signature qu’il voit comme une formidable aubaine pour un championnat en pleine expansion, comme il l’a confié ce jeudi dans l’After Foot sur RMC.

Messi "protégé" par les arbitres ?

"Tous les gens en parlaient ici avant même que ce soit officiel. On est le lendemain de sa signature et tous les stades sont déjà complets pour les déplacements de l'Inter Miami. Certains prix de billets ont été multipliés par trois ou quatre. Nous par exemple on sait qu’il viendra en octobre et Chicago a déjà mis en vente les billets, comme tous les clubs. Même si c’est Miami qui l’a recruté, je crois que des clubs se sont associés pour aider à la structure financière, donc tout le monde va en tirer des bénéfices", a expliqué le défenseur de 31 ans, passé également par Lille, Dijon et Nice.

Alors à quoi doit s’attendre Messi en MLS en termes de jeu ? "Il va trouver un football agressif. Mais il sera plus protégé dans le sens où les artistes sont un petit peu plus protégés. Même si c’est un championnat très rude où les numéros 10 prennent des coups, je pense qu’il sera un peu protégé. On le voit avec les stars, comme Shaqiri par exemple. C’est un peu plus difficile d’aller au contact. Pour la MLS, ça va mettre un grand coup de projecteur avant la Coupe du monde (2026)", a indiqué Souquet.

Après la fin de son aventure au PSG, Messi avait le choix entre trois destinations : un retour au bercail à Barcelone, son club formateur, l'appel des pétrodollars de l'Arabie saoudite, qui ont déjà séduit Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ou la MLS, de l'autre côté de l'Atlantique. "J'ai décidé que j'allais à Miami. C'est le moment d'aller en MLS vivre le football d'une manière différente", a-t-il annoncé mercredi.