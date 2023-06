PSG: Dugarry fustige la sortie "moche et incompréhensible" de Messi sur son mal-être à Paris

Pour Christophe Dugarry, Lionel Messi fait preuve d'ingratitude envers le PSG en affirmant qu'il n'a pas été heureux lors de ses deux années passées en France.

"C'était deux années où je n’étais pas heureux, je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. A Barcelone, j’allais les chercher, ici (à Paris), je l'ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux." En plus d’annoncer le choix de son nouveau club, l’Inter Miami, Lionel Messi s’est confié mercredi sur son mal-être à Paris dans son entretien donné aux journaux espagnols Sport et Mundo Deportivo.

"C’est d’un ridicule"

Des confessions qui n’ont pas beaucoup plu à Christophe Dugarry. "Sincèrement, elle est moche et incompréhensible cette sortie, a-t-il dénoncé ce jeudi dans l'émission Rothen s’enflamme sur RMC. Tu as le droit de ne pas avoir été très bien pendant deux ans. Mais quand tu écoutes ses arguments… Il dit qu’il ne pouvait pas aller chercher ses enfants à l’école, c’est un peu léger. J’en ai marre de ces joueurs qui ne parlent que d’eux. Ils ont tout pour être heureux. Tout est fait pour qu’ils soient dans les meilleures conditions."

Et d’ajouter : "Il part en expliquant qu’il n’a pas été heureux. Mais mets-toi à la place de tes coéquipiers, ton entraîneur, tes supporters ! C’est d’un ridicule. Je ne comprends pas, il n’a pas des conseillers ? Comment tu peux dire de telles âneries ? Tu peux le ressentir, pourquoi pas, ça peut arriver, mais il faut donner des arguments… Ce n’est vraiment pas classe mais je ne suis qu’à moitié surpris. Ibrahimovic avait fait la même chose et ce sera pareil avec Neymar. Beckham, lui, était parti avec élégance."

Courtisé par le FC Barcelone, son club de toujours, et dragué avec insistance par les Saoudiens, Messi a donc finalement opté pour l'Inter Miami et la MLS qui s'offre un exceptionnel coup de projecteur en accueillant le septuple Ballon d'or.