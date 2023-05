PSG: une suspension politique vis-à-vis de Messi en raison de l'Arabie Saoudite? La réponse d'un spécialiste du Moyen-Orient

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce mercredi, Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, apporte son analyse sur la suspension de Lionel Messi, après avoir manqué l'entraînement en raison d'un partenariat avec l'Arabie Saoudite. Selon lui la destination de son week-end n'était pas le motif de la sanction du PSG qatari, les relations entre les deux pays s'étant apaisées.

Ce mardi, le PSG a suspendu Lionel Messi, qui s'était permis un voyage en Arabie Saoudite dans le cadre d'un contrat avec l'Etat saoudien pour promouvoir le tourisme local séchant ainsi l'entraînement de lundi. Une sanction rare sous la direction qatarie du PSG qui n'aurait rien à voir avec les relations autrefois compliquées entre les deux états de la péninsule arabique selon Georges Malbrunot, grand reporter du Figaro et spécialiste du Moyen-Orient.

"Je ne pense pas que les Qataris aient été vexés"

La suspension de l'Argentin pourrait-elle être politique et liée à la destination de son week-end, qui poserait problème à la direction qatarie du PSG? "Non, il n'y a plus de conflit, la hâche de guerre a été enterrée il y a un an et demi, assure le journaliste du Figaro. Rien n'est oublié mais on veut faire patte blanche. Si on peut faire la nique au PSG ou au Qatar côté saoudien on ne s'en privera pas, mais on n'est plus dans une époque où il y avait un affrontement et où le Qatar aurait pu être envahi par l'Arabie Saoudite."

"Je ne pense pas que les Qataris aient été vexés, ils ont fait la même chose donc ils sont plutôt contents qu'on les copie. Ils ont l'impression d'avoir été pionniers. C'est plus une entorse aux bonnes manières de la part de Messi, mais dans six mois ou un an on n'en parlera plus."

"Tout faire pour décrocher la Coupe d'Europe"

Il rappelle qu'il y a bien une "concurrence" entre les deux nations, mais en raison de l'utilisation du levier sportif. "Les Saoudiens ont envie d'avoir un autre grand club européen et pourquoi pas français. Ca fait partie de leur projection de puissance, d'image. Ils rêvent d'avoir les JO, la Coupe du monde... Ils ont beaucoup beaucoup d'argent, ils savent qu'ils peuvent acheter de l'influence, que leurs voisins ont réussi l'opération Coupe du monde et ils se sont lancés dans la même opération."

Pour autant si le Qatar a réussi son pari et sa mission de soft-power à travers le football et particulièrement le PSG, le spécialiste du Moyen Orient assure qu'à court terme "le Qatar ne quitterait pas le PSG" parce que "leurs voisins et/ou concurrents font la même chose". "Ça serait un aveu d'échec. Je pense qu'ils vont surtout tout faire pour décrocher la Coupe d'Europe. (...) Effectivement depuis ils mettent un petit peu moins d'argent, mais le PSG reste pour eux un investissement important."

"Une vraie révolution sociétale et économique"

Georges Malbrunot a aussi expliqué la politique de soft-power du royaume saoudien: "L'Arabie Saoudite fait ce que le Qatar fait depuis plus de dix ans: utiliser le sport comme un levier de puissance, explique Georges Malbrunot. Avec une différence c'est qu'à la tête de l'Arabie Saoudite, il y a son jeune héritié Mohammed ben Salmane qui a engagé une vraie révolution sociétale et économique au profit de sa jeunesse, qui représente 60% de 25 millions de Saoudiens. Alors qu'au Qatar il n'y a que 280 000 qatariens."

"MBS a embastillé ses oncles et princes pour leur prendre le pouvoir et veut gouverner pour cette jeunesse. Jusqu'ici celle-ci était soumise à une politique rigoriste: les femmes n'avaient pas le droit de conduire, de sortir du pays sans l'aval de leur mari, pouvaient difficilement travailler. Aujourd'hui elles ont le droit de faire tout ça. Et MBS leur a offert du divertissement avec des bars et des restaurants. Puis il y a le sport."

"Même si ce n'est pas un pays de grands sportifs. C'est un moyen de mobiliser cette jeunesse autour d'une équipe nationale, afin de donner des exemples. Comme lorsque le Qatar recrute Neymar en 2017, là l'Arabie Saoudite recrute Ronaldo. Il est mis en avant pour montrer que l'Arabie bouge, l'Arabie sort... Et c'est pour cela qu'ils ont recruté Messi comme ambassadeur du tourisme."