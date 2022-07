PSG-Urawa: les supporters japonais se plaignent du prix des places… en taclant le palmarès parisien

En amont de la rencontre amicale entre le PSG et l'équipe d'Urawa Reds Diamonds (3-0), lors de la tournée japonaise des champions de France, plusieurs supporters locaux ont brandi une banderole dénonçant les tarifs excessifs des places pour assister au match. Non sans railler le palmarès parisien sur la scène européenne.

Reçus deux sur deux. Les hommes de Christophe Galtier se sont imposés facilement ce samedi à l'occasion du deuxième match de leur Japan Tour face aux Urawa Reds Diamonds (3-0) grâce à des buts signés Pablo Sarabia, Kylian Mbappé et Arnaud Kalimuendo.

"8.000 yens pour un match contre le PSG qui n'a pas gagné la Ligue des champions. Vous plaisantez ?"

Si, sur le terrain, les champions de France n'ont rencontré aucune difficulté et ont pu engranger de la confiance dans leur préparation de la saison prochaine, dans les tribunes les messages étaient plus vindicatifs. Plusieurs supporters locaux ont en effet profité de l'occasion pour brandir une banderole dénonçant les prix prohibitifs des billets pour assister à la rencontre - disputée à guichets fermés.

En anglais dans le texte, pour être sûr d'avoir un écho international : "3.000 yens (22 euros) pour un match Urawa contre le Bayern six fois vainqueur de la Ligue des champions, 8.000 yens (58 euros) pour un match contre le PSG qui n'a pas gagné la Ligue des champions. Vous plaisantez ?"

Une manière de railler le palmarès des Parisiens mais aussi de montrer leur mécontentement face à des logiques financières poussant à une hausse des prix à outrance pour le public japonais. En jetant un oeil à la billetterie mise en place pour le match, on peut apercevoir que des billets à 10.000 yens (72 euros) en bord terrain dans les virages, et à 8.000 yens (57 euros) dans le coin supérieur des virages, étaient mises à la vente. Pour les tribunes centrales, les prix montent vite : 28.000 yens (201 euros) en bord terrain et entre 15.000 (108 euros) et 23.000 yens (165 euros) pour les parties supérieures.

Ce n'est pas la première fois que le PSG est montré du doigt sur l'augmentation des prix. L'été dernier, après la signature de Lionel Messi avec le club de la capitale, les prix des places dans les billetteries de certains clubs de Ligue 1 avaient flambé en raison de la demande.