PSG: Nuno Mendes déjà séduit par la méthode Galtier et son système tactique

Dans un entretien à RMC Sport, Nuno Mendes raconte comment Christophe Galtier impose son style depuis son arrivée sur le banc du PSG. Le latéral portugais est convaincu que le club de la capitale a tout pour réussir dans le schéma en 3-4-1-2 cher à l'ancien coach de l'OGC Nice.

Les dirigeants parisiens n’ont pas hésité. En mai, ils ont levé l’option d’achat de Nuno Mendes, arrivé un an plus tôt sous la forme d’un prêt d’un prêt payant (7 millions) en provenance du Sporting Portugal. Sa bonne saison dans la capitale a conduit le PSG à verser 38 millions d’euros de plus pour l’international portugais aux 15 sélections. En 37 apparitions toutes compétitions confondues, il a répondu aux attentes en réalisant des prestations pleines de promesses. Sa marge de progression reste importante, mais son explosivité, sa qualité technique et ses courses tranchantes lui ont permis de rapidement s’installer dans le onze de départ. Il espère maintenant confirmer sous les ordres de Christophe Galtier, comme il l’explique dans une interview à RMC Sport.

Pour le jeune latéral gauche (20 ans), le PSG a tout pour réussir avec son nouveau coach. "C’est un bon début, je pense que l’entraîneur est arrivé et s'est imposé. On est sur le bon chemin, on a beaucoup de temps pour travailler. (…) Chaque entraîneur a sa manière de manager une équipe et l’entraîneur à sa façon à lui de manager l’équipe. Il sait ce qui est le mieux pour l’équipe et nous on a qu’à exécuter. C’est important d’avoir des règles car sans règles, ça peut être le désordre", confie Nuno Mendes, qui voit d’un bon œil la volonté de Galtier et de son staff de renforcer la discipline dans le vestiaire.

Déjà fan du nouveau système

"On accepte bien. C’est le début, on est en train de s’adapter à ce que demande l’entraîneur. On a des joueurs jeunes, il faut que tout le monde s’intègre avec le maximum de concentration pour pouvoir être prêt pour les matchs qui arrivent. Il y a une très bonne dynamique, avec des bons entraînements, de l’intensité, avec la plus grande concentration de tous les joueurs. Ça va être important durant toute la saison. On va être dans toutes les compétitions, on va donc en avoir besoin pour bien représenter le PSG", appuie Nuno Mendes. Visiblement séduit par la méthode Galtier, il apprécie aussi le changement tactique qui se prépare cette saison.

C’est dans un schéma en 3-4-1-2 que les champions de France évolueront. "J’ai déjà joué un an avec cette tactique au Sporting, rappelle Nuno Mendes. J’étais très habitué et, quand je suis venu ici, on a changé de système. Maintenant, on va rejouer avec trois défenseurs mais on n’est pas encore vraiment habitué. Comme on a pu le voir dans le match (face à Kawasaki), on n’est pas encore bien situé dans ce système mais on a le temps pour travailler. Moi ça m’aide beaucoup dans le match, je suis un joueur offensif et je pense que ça va être une belle saison et qu’on va encore progresser." Paris aura l’occasion de confirmer sa montée en puissance ce samedi avec un nouveau match amical programmé contre les Urawa Red Diamonds (12h heure française), à Saitama, au nord de la capitale japonaise Tokyo.