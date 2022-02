PSG: Verratti peste contre les arbitres français

Marco Verratti (29 ans) regrette de ne pas pouvoir échanger avec les arbitres français auprès de qui il a acquis une réputation qui lui coûte beaucoup d’avertissements. Le milieu du PSG sent une différence de traitement en Ligue des champions.

Taulier du vestiaire parisien depuis 2012, Marco Verratti (29 ans) collectionne les titres (24) autant que les avertissements. Le milieu italien est encore parti sur des bases élevées avec huit cartons jaunes écopés cette saison (le record de 12 en 2014-2015 n’est pas loin). Mais l’ancien de Pescara estime payer sa réputation acquise au fil des années auprès des arbitres, peu indulgents avec lui.

"Contre Nice, en Coupe de France (0-0, 5-6 aux t.a.b., le 31 janvier), Schneiderlin me pousse, illustre-t-il dans une interview à L’Equipe. Je tombe. L'arbitre dit que c'est moi. Ensuite, Atal fait faute sur moi. Je veux jouer vite. Le mec m'en empêche en me tenant la main, je le repousse, et l'arbitre de touche dit encore que c'est moi. Pourquoi?"

L’international italien ne veut pas changer pour autant et appelle à l’inverse à une remise en question des sifflets français. "Vous savez, moi, quand je rate, j'en assume la responsabilité, poursuit-il. Je le reconnais. Pourquoi quand un arbitre rate, ne dit-il pas qu'il a raté? J'ai joué trois matches, j'ai fait trois fautes, j'ai pris trois cartons jaunes. C'est incroyable! Cela veut dire cent pour cent de réussite! Bon, je me suis habitué, ici, en France, à jouer en ayant un carton jaune."

Verratti note d’ailleurs un changement avec l’arbitrage beaucoup plus ouvert sur la scène européenne. "J'ai un rapport normal avec les arbitres de Ligue des champions ou ceux qui officient en matches internationaux, avec lesquels on peut discuter de tout et n'importe quoi, conclut-il. Avec un arbitre français, aujourd'hui encore, je n'y arrive pas." Il retrouvera la Coupe d’Europe dans une semaine avec la réception du Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi 15 février (21h, sur RMC Sport).