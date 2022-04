PSG: vers une tournée inédite au Japon cet été

Le PSG pourrait effectuer pour la première fois sous l'ère QSI sa tournée d'été au Japon, en juillet. Si rien n'est encore signé, ce pays représente un marché important pour le club de la capitale.

Vers un retour en Asie pour Kylian Mbappé et sa bande ? Afin de préparer la saison prochaine, le PSG envisage fortement d'aller au Japon cet été, même si ce n'est pas encore signé.

Cette tournée pourrait avoir lieu durant la deuxième quinzaine de juillet. Ce serait la première fois sous l'ère QSI que le club se rendrait au Japon où il possède trois boutiques, deux à Tokyo et une à Nagoya.

L'Asie, une habitude

Le Japon représente l’un des plus gros marchés pour le PSG. De plus en plus populaire et attractif en Asie, le club de la capitale s’était notamment rendu à Singapour à l’été 2018 pour y disputer l’International Champions Cup, un tournoi amical réunissant des cadors européens, puis à Shenzhen (Chine) où il avait remporté le Trophée des champions contre Monaco. Paris avait retrouvé la Chine en juillet-août 2019, avec une nouvelle victoire à Shenzhen lors du Trophée des champions, face au Stade Rennais.

L'été dernier, les hommes de Mauricio Pochettino étaient passés par le Portugal dans le cadre de leur préparation, avec un amical à Faro contre le FC Séville, avant de filer à Tel Aviv (Israël) où ils avaient été dominés par Lille dans le Trophée des champions. Cette année, l'affiche qui oppose traditionnellement le champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France, aura à nouveau lieu à Tel-Aviv, le 31 juillet.

Avant d'y penser, le PSG entend d'abord décrocher un dixième titre de champion de France. Son dernier objectif en cette fin de saison depuis son élimination face au Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens ont rendez-vous ce dimanche au Parc des Princes pour affronter l'OM (20h45) en clôture de la 32e journée.