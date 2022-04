Un site de paris en ligne présente ses excuses à la famille Mbappé après un message "de mauvais goût"

Un site de paris en ligne s’est excusé auprès de Wilfrid Mbappé et de sa famille à la suite d’une blague "de mauvais goût" postée sur les réseaux sociaux. Fin mars, l’entreprise s’était attirée les foudres de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a été entendu. Ce mercredi soir, près de deux semaines après la publication d’un message douteux posté sur son compte Twitter, un site de paris en ligne a présenté ses excuses à Wilfrid Mbappé et à toute sa famille. Le 31 mars dernier, Winamax avait partagé une photo montrant un homme les fesses à l’air dans la tribune d’un stade avec comme légende: "Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud."

"Nous présentons nos plus sincères excuses à Wilfrid Mbappé, à sa famille et à toutes les personnes blessées par l’utilisation d’une image inappropriée à son encontre sur notre compte Twitter, a indiqué le site de paris en ligne. Ce tweet, de mauvais goût, n’avait pas sa place sur nos réseaux sociaux. Nous resterons vigilants à l’avenir, afin d’éviter des écarts regrettables de ce type."

"Nous avons franchi la limite de l'acceptable"

"Soyez assurés de notre affection et de notre profond respect pour la famille Mbappé, et pour la grande famille du sport en général. Notre humour n’est que le reflet de cet amour - qui aime bien châtie bien. Cependant, cette fois-ci nous avons franchi la limite de l’acceptable."

La blague douteuse avait entraîné une réponse sèche de la part de Kylian Mbappé. "Le danger des paris… ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp", s’était emporté l’attaquant du PSG et de l’équipe de France, le tout accompagné d’emojis énervés. Quelques minutes plus tard, le site de paris sportifs avait supprimé son tweet.