PSG: Vitinha absent, Navas à part, les infos du dernier entraînement parisien avant Ajaccio

A un peu plus de 24h du match de la 12e journée de Ligue 1 contre l'AC Ajaccio, le PSG était sur le pont pour un dernier entraînement ce jeudi. Presnel Kimpembe est bien là, au contraire de Vitinha. Keylor Navas s'exerce quant à lui à part avec l'entraîneur des gardiens.

Trois joueurs manquaient à l'appel à l'entraînement du PSG ce jeudi. En plus de Nuno Mendes et Danilo Pereira, le milieu de terrain portugais Vitinha n'était pas sur les terrains du camp des loges. Il est donc incertain pour le match contre l'AC Ajaccio vendredi (12e journée de Ligue 1), en attendant plus d'informations sur le motif de son absence.

20 joueurs au total ont été aperçus à l'entraînement, dont plusieurs titis: Vimoj Muntu Wa Mungu, Ayman Kari, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu.

Déjà présent en début de semaine, Presnel Kimpembe était de nouveau à l'entraînement collectif. Le défenseur du PSG et de l'équipe de France soignait depuis un mois et demi une blessure à l'ischio-jambier. Le trio Messi-Neymar-Mbappé était bien là. Le Brésilien est suspendu pour le match contre Ajaccio en raison d'une accumulation de cartons jaunes (Sergio Ramos est également suspendu). L'occasion pour lui de souffler avant d'affronter le Maccabi Haïfa en Ligue des champions.

Keylor Navas à part

Du côté des gardiens aussi, il y avait une petite surprise. Si Letellier, Rico et Donnarumma étaient bien avec le groupe, ce n'était pas le cas de Navas. Le gardien Costaricain s'est entraîné à part, en spécifique, avec les entraîneurs des gardiens Gianluca Spinelli et Jean-Luc Aubert. Indication pour le match de demain sur une éventuelle participation? Pour rappel, Gianluigi Donnarumma avait été touché contre l'OM, au point de subir des soins, avant finalement de reprendre sa place.