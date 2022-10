PSG: indésirable à l'Atlético, Joao Felix pisté dès cet hiver?

Le Paris Sain-Germain ne manque pas de talents en attaque mais penserait à relancer Joao Felix lors du mercato hivernal selon les révélations du journal AS ce jeudi. Le club francilien ferait toutefois face à de sérieux concurrents dans le dossier de l'attaquant portugais de l'Atlético de Madrid.

Incapable de marquer le moindre but en 12 apparitions cette saison, Joao Felix a vu son statut diminuer à l'Atlético de Madrid. De titulaire indiscutable en début de championnat, l'attaquant portugais se retrouve à présent sur le banc des Colchoneros. Devancé notamment par Antoine Griezmann dans l'esprit de Diego Simeone, le joueur de 22 ans désire s'en aller au plus vite selon les informations publiées ce jeudi par le journal AS. Le média espagnol avance même que le PSG étudierait déjà cette option.

L'ancien prodige du Benfica voudrait partir dès le mois de janvier, ou au plus tard lors du prochain mercato estival. Son coup de sang en Ligue des champions lors du nul (0-0) contre Bruges a confirmé cette mauvaise passe de l'international lusitanien.

Des contacts entre le PSG et l'entourage du joueur?

Bonne nouvelle pour Joao Felix, plusieurs clubs prestigieux se verraient bien le relancer. Malgré des prestations relativement décevantes depuis son transfert à Madrid contre 127 millions d'euros en 2019, le Portugais semble conserve une belle cote en Europe. Outre le Bayern Munich et un club de Premier League, peut-être Manchester United qui avait déjà vainement essayé de l'attirer l'été dernier, le Paris Saint-Germain aurait déjà entamé les démarches pour le recruter.

Soucieux de se renforcer après un recrutement estival qui n'a pas totalement convaincu Luis Campos et Christophe Galtier, le PSG aurait déjà contacté l'entourage du coéquipier de Cristiano Ronaldo en équipe nationale, qui n'a pourtant pas le profil d'avant-centre pivot recherché cet été.

Vers prêt hivernal puis un transfert estival

Paris chercherait ainsi une formule qui l'amènera en France dès janvier 2023. Une option compliquée d'autant plus que les Colchoneros espèrent encore le voir réaliser une belle Coupe du monde pour le vendre plus cher.

Mais les envies de départ de Joao Felix pourraient bien faire basculer la balance et pousser la direction madrilène à lui offrir gain de cause. Si l'attaquant espère partir en janvier, il pourrait d'abord être prêté mais dans le cadre d'une cession avec une option d'achat obligatoire pour l'été prochain.