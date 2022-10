PSG: "Vous ne parlez jamais football", l’énorme coup de gueule de Galtier contre les médias

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, s’est emporté contre les médias, ce vendredi en conférence en reprochant d’évoquer très majoritairement les problèmes extra-sportifs plutôt que les sujets.

Les sujets ne manquaient pas pour la conférence de presse de Christophe Galtier, ce vendredi, au cœur d’une semaine particulièrement agitée au PSG après les informations sur la volonté de départ de Kylian Mbappé et les révélations de Mediapart sur l’armée numérique. Interrogé sur la manière dont il gérait tous ces dossiers, l’entraîneur a haussé le ton contre les médias en reprochant de ne pas traiter de l’information sportive.

"Vous écrivez et dites le contraire de ce que je dis!"

"La première des choses, il faut avoir de la maîtrise, de l’expérience, un certain âge pour gérer au mieux tout cela, a-t-il lancé en préambule avant de changer de ton. Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne parlez jamais football. Vous – les médias - me posez beaucoup de questions. Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, je suis fier, je suis très heureux. Finalement, je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler de football pendant une minute trente sur des conférences qui durent 10-15 minutes. On n’est que sur l’extra sportif et quoi je puisse vous dire, vous ne me croyez pas puisque vous écrivez et dites le contraire de ce que je dis puisque vous écrivez le contraire que ce soit en presse écrite, en télé ou en radio. Quand je dis ‘untel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire, ils s’entendent bien, ils sont sérieux, professionnels, solidaires’… ça n’intéresse personne. On écrit autre chose. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs."

"Pour reprendre votre question sur Kylian, une rumeur est sortie l’après-midi d’un match, reprend-il. Kylian a eu la plus belle des réponses off. Dans un match (face à Benfica, ndlr) pas d’un très haut-niveau, il a été élu meilleur joueur. Il a été performant, généreux et solidaire. Que se passe-t-il derrière? Au lieu de parler de sa performance, vous me parlez d’autre chose. Vous avez le droit mais quand vous me posez des questions et que je vous réponds en toute honnêteté… J’ai plein de défauts mais je suis très honnête, je ne vous mens pas. Quand je dis, c’est que c’est vrai. Mais quand je vous dis des choses, il n’y a rien d’écrit dans la presse, on parle d’autre chose, on va même à l’opposé. Est-ce que j’ai parlé avec Kylian concernant LA rumeur? Non. J’ai vu Kylian très sérieux dans sa préparation, très investi dans la préparation du match face à Benfica et dans la récupération pour le match face à l’OM. Point à la ligne. Je suis très heureux, fier, d’être l’entraîneur de ces joueurs et de cette équipe mais, quand même: écrivons-le et parlons football."

De nouveau questionné sur les révélations de Mediapart, Galtier a soufflé, puis répété qu’il n’allait pas y répondre en invitant son auditoire à se concentrer sur le choc face à l’OM. "Le sentiment que j’ai, c'est que tout ce que je peux dire: on ne me croit pas, insiste-t-il. Je vous dis que les choses se passent bien dans mon vestiaire. On ne se fait pas tous les jours de bisous, comme dans tous les vestiaires. Mais croyez moi, ça se passe beaucoup mieux qu’ailleurs et que tout ce que vous pouvez dire ou imaginer. "

"Quand je vais rentrer chez moi ce soir, il y aura encore quelque chose"

Galtier est revenu quelques instants plus tard et plus calmement sur les raisons de son agacement. "Quand vous êtes entraîneur du PSG, vous êtes très exposés, rappelle-t-il. Mais excusez-moi, mais cette fois-ci, c’est quand même très particulier. C’est tous les jours. Cet après-midi, je vais préparer avec mon staff les derniers détails de la séance pour demain et le plan de jeu et quand je vais rentrer chez moi ce soir, il y aura encore quelque chose. C’est quand même très particulier tout ça. Ce n’est pas une pression pour moi, c’est agaçant. C’est désagréable de ne pas parler football, de mon métier. Je n’ai pas de pression, je fais surtout attention de voir ce que cela peut engendrer sur le groupe, les joueurs, l’environnement autour de l’équipe. Une fois que je m’aperçois que ça ne perturbe pas mon groupe et que je les vois heureux, qu’ils ont tous envie de s’entraîner et de jouer contre l’OM, ça me rassure."