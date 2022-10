Al-Khelaïfi, Mbappé… Le PSG hausse le ton face aux rumeurs

Plusieurs sources proches du PSG démentent les rumeurs faisant état d’un Nasser Al-Khelaïfi fragilisé par l’actualité autour du club ou de l’arrivée d’un émissaire en provenance du Qatar.

Le PSG hausse le ton. Plusieurs sources proches du club indiquent à RMC Sport que les rumeurs naissantes d'un Nasser Al-Khelaïfi fragilisé, de la venue d'un émissaire et d'une aide du Qatar pour faire le ménage sont un non-sens complet et absolu.

Les différentes affaires perturbent le quotidien du club

Le club est tout simplement stupéfait du bruit de ces derniers jours, tous basés sur des rumeurs, des briefings et des agendas, sans aucune substance - et où les accusations et le récit ont changé presque à chaque minute, la moitié du temps se contredisant complètement.

"Un instant, le président est trop engagé, l'instant d'après il n'est apparemment jamais là. L'instant d'après, Mbappe déménage demain à Liverpool, puis c'est le Real Madrid. C'est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l'équipe n'a pas perdu un seul match de la saison, elle n'a jamais été aussi soudée et on ignore l'hystérie", ajoute une source proche du club. Néanmoins selon nos informations, les différentes affaires perturbent le quotidien du club. L'ambiance est lourde à la factory depuis plusieurs jours.

Paris traverse une semaine agitée par la révélation, lundi sur RMC, de la volonté de Kylian Mbappé de partir. Une information confirmée par de nombreux médias en France, mais aussi en Espagne. Mercredi, Mediapart a révélé un rapport de 50 pages selon lequel Paris aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020. Kylian Mbappé a été l'une des cibles de cette opération, qui a également été dirigée contre d'autres personnes, notamment Adrien Rabiot, et plusieurs médias.