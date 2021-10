PSG: Icardi finalement pas en état de jouer contre Leipzig

Opposé au RB Leipzig, ce mardi soir en Ligue des champions (21h, RMC Sport 1), le PSG devra finalement faire sans Mauro Icardi, en proie à des problèmes conjugaux. Bien que l'attaquant argentin soit à Paris, il a été excusé par son club.

C'est à la base une histoire de couple, une affaire privée, mais celle-ci a de plus en plus de conséquences sur le sportif... Après avoir loupé deux jours d'entraînement en raison de ses problèmes conjugaux, et de sa séparation (temporaire ou définitive) avec son épouse Wanda Nara, Mauro Icardi va cette fois manquer un match de Ligue des champions.

Comme annoncé par L'Equipe, et confirmé à RMC Sport par l'entourage du joueur, l'attaquant argentin du PSG ne sera pas présent sur la feuille de match face au RB Leipzig, ce mardi soir au Parc des Princes (21h, RMC Sport 1).

Le joueur est pourtant à Paris

Après un aller-retour à Milan pour tenter de reconquérir sa dulcinée, l'ancien Intériste est bien rentré chez lui, à Paris. Mais il a fait part au club de son "mal-être" psychologique, et il a donc été décidé de ne pas le retenir ce soir. Depuis le début, l'attaquant a été en contact constant avec le PSG.

Interrogé lundi sur la situation de son compatriote, l'entraîneur Mauricio Pochettino semblait pourtant compter sur lui contre Leipzig, d'autant que Neymar est blessé, et qu'Angel Di Maria est toujours suspendu. "Concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui, mais il est dans le groupe pour demain, avait expliqué le technicien en conférence de presse. Nous verrons ce soir quelle est la situation et s'il peut jouer ou non." Ce sera non.