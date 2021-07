PSG: Wijnaldum a été briefé par Strootman sur la rivalité avec l'OM

Dans un entretien pour RMC Sport ce jeudi, Georginio Wijnaldum a abordé la rivalité entre le PSG et l'OM. Le nouveau joueur parisien a expliqué avoir été briéfé par l'ex-Olympien Kevin Strootman, qu'il a côtoyé en sélection nationale.

Au terme d'une aventure de cinq ans avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé libre avec le PSG cet été. L'international néerlandais va découvrir la Ligue 1 à 30 ans, après avoir conquis notamment la Ligue des champions en 2019 et la Premier League 2020 avec les Reds.

Qui dit nouveau championnat, dit forcément aussi nouveau contexte. Mais Georginio Wijnaldum a déjà été mis au parfum concernant la rivalité entre le PSG et l'OM, par l'intermédiaire d'un certain Kevin Strootman, prêté cette saison à Cagliari par le club phocéen. Les deux hommes ont partagé à de nombreuses reprises le maillot de la sélection néerlandaise, même si Strootman n'a pas été retenu pour l'Euro.

"Il m’a dit que c’était le plus gros derby en France, oui. Il m’a parlé de l’approche du match, de l’importance pour les fans des deux camps même s’il m’a surtout parlé de ceux de Marseille car il y jouait, de l’énorme importance pour eux de gagner ce match, a expliqué Wijnaldum dans un entretien pour RMC Sport. Ça me rappelle mes matches avec Liverpool contre Everton ou Manchester United, et même contre Manchester City ces deux dernières années. Ça me rappelle aussi Ajax-Feyenoord aux Pays-Bas ou Newcastle-Sunderland, qui est un très gros derby anglais."

Capitaine de la sélection néerlandaise lors du dernier Euro en l'absence de Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum arrive pour apporter son expérience au milieu. Avec Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le joueur formé à Feyenoord fait partie d'un recrutement estival ambitieux du PSG, qui visera forcément la Ligue des champions mais aussi la reconquête de son titre en Ligue 1. L'an passé, le PSG était tombé à l'aller face à l'OM.

"Je vois combien ces matches sont importants pour les fans et je suis impatient de voir ça ici. Ce sont les plus beaux matches à jouer dans une saison car ce sont ceux qui comptent le plus pour les supporters, a lancé Wijnaldum à propos de la rivalité entre l'OM et le PSG. Dans ces matches, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, l’ambiance dans le stade est incroyable. J’ai entendu parler de cette rivalité mais je dois le voir de mes propres yeux et sentir moi-même cette atmosphère pour pouvoir mieux en parler."