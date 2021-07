PSG: Mbappé a déjà fait son retour à l’entraînement

Un peu plus de trois semaines après l’élimination des Bleus à l’Euro 2021, Kylian Mbappé a retrouvé ce jeudi le Camp des Loges. L’attaquant du PSG, dont l’avenir est toujours incertain, a écourté ses vacances pour reprendre l’entraînement plus tôt que prévu.

Trois semaines et demie, c’est suffisant pour lui. Alors que Kylian Mbappé aurait pu bénéficier de quelques jours de congés supplémentaires, il a décidé de se remettre au travail plus tôt que prévu. Moins d’un mois après l’élimination de l’équipe de France face à la Suisse, en 8e de finale de l’Euro (3-3, 5 tab à 4), l’attaquant du PSG a fait son retour ce jeudi au Camp des Loges. Il l’a lui-même annoncé dans sa story Instagram, en posant dans le vestiaire avec la nouvelle tenue d’entraînement des Parisiens.

Une reprise anticipée qui va permettre à la star de 22 ans de préparer sa nouvelle saison. En évacuant la déception de son tir au but raté face à la Nati. Selon L’Équipe, Mbappé a profité de ses vacances pour souffler un peu après une saison marathon où il a disputé 61 matchs (en club et en sélection). L’occasion de s’offrir un périple en Grèce, d’effectuer un séjour en thalassothérapie et d’assister au mariage de Marco Verratti, la semaine dernière à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Son avenir pourrait perturber le début de saison

Son retour va inévitablement relancer les débats sur son avenir. A un an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 n’a toujours pas prolongé avec Paris. Et il ne semble pas disposé à le faire pour le moment. Souhaite-il s’en aller dès cet été ou espère-t-il aller au bout de son contrat pour partir libre en 2022? Finira-t-il par remplier avec le club de la capitale? Le plus grand flou demeure en cette fin juillet.

Les dirigeants du PSG vont devoir éclaircir cette question le plus rapidement possible afin de ne pas polluer le début de saison. D’autant que les premières échéances arrivent très vite. Les vainqueurs de la Coupe de France ont rendez-vous dès le 1er août avec Lille, vainqueur de la dernière Ligue 1, pour un Trophée des champions délocalisé à Tel-Aviv (Israël). Une semaine avant de se rendre à Troyes pour la reprise du championnat (le 7 août à 21h).