PSG : Wijnaldum explique son choix et ses longues négociations avec le Barça

Première recrue estivale du PSG, Georginio Wijnaldum a paraphé un contrat de trois ans avec le club parisien ce jeudi. Présent en conférence de presse avec les Pays-Bas, le milieu de terrain est revenu sur son choix de rejoindre le PSG, confirmant qu'il négociait aussi avec le FC Barcelone.

Le PSG a frappé d'entrée dans ce mercato estival. Ce jeudi, le club de la capitale s'est offert son premier renfort de l'été en officialisant la signature de Georginio Wijnaldum, libre de tout contrat après son départ de Liverpool. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, le milieu néerlandais s'est finalement engagé avec le PSG pour trois saisons, paraphant un contrat jusqu'en 2024 avec le club parisien.

Présent en conférence de presse avec les Pays-Bas, qui feront leur entrée en lice ce dimanche à l'Euro contre l'Ukraine (21h), le Néerlandais est revenu sur son choix de rejoindre le PSG, confirmant par la même occasion des négociations avec le FC Barcelone qui se sont éternisées: "C'était un choix difficile. Nous avons négocié avec Barcelone pendant quatre semaines, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le PSG était juste plus rapide et leur projet me parlait plus. Pour être honnête, je pensais rejoindre le Barça car au début, c'était le seul club intéressé."

Wijnaldum voulait s'occuper de son avenir avant l'Euro

La tête désormais tournée vers l'Euro qu'il disputera avec les Pays-Bas, 'Gini' Wijnaldum a expliqué qu'il était important pour lui d'avoir sceller son avenir en club en se trouvant un nouveau point de chute avant le début de la compétition européenne. "Le PSG et Barcelone sont tous deux de très grands clubs, et les deux sont des clubs pour lesquels vous voudriez jouer. Je voulais le faire avant le début de l'Euro et j'ai finalement choisi le PSG."

Au micro du PSG, Georginio Wijnaldum s'était déjà dit impatient d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière à Paris et de rencontrer les supporters parisiens, auxquels il espère apporter beaucoup de titres: "Mon message aux fans est que je suis heureux de rejoindre votre club, je suis heureux de venir jouer pour vous et je promets que tant que je jouerai pour le Paris Saint-Germain, je donnerai tout ce que j'ai, je ferai de mon mieux chaque jour, je m'entraînerai dur et j'essaierai de m'améliorer en tant que joueur et j'espère, en croisant les doigts, que nous pourrons vous apporter beaucoup de titres et j'espère que je pourrai aider l'équipe à les apporter aux fans."