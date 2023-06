PSG: "Zéro rapport", Zoumana Camara amer sur sa collaboration avec Galtier

Entraîneur de l’équipe U19 du PSG, vice-championne de France, Zoumana Camara regrette l’absence d’échange avec Christophe Galtier, en partance du club parisien.

La saison terminée, les langues se délient. C’est le cas au PSG qui vient de terminer l’une des saisons les plus mouvementées de son histoire en dépit d’un onzième titre de champion de France acté à la 36e journée de Ligue 1. Alors que Lionel Messi étale son mal être dans la presse catalane, Christophe Galtier, sur le départ également, a dû composer avec un vestiaire difficile, une affaire embarrassante à l’OGC Nice et des erreurs de communication (l’épisode du char à voile par exemple). En attendant que la direction du PSG officialise son inévitable départ de la Capitale, Zoumana Camara a également pointé du doigt son manque de communication avec l’équipe U19 dont il est le coach. Ce fut notamment le cas le week-end passé.

Après avoir dit qu’il ferait en sorte que Zaïre-Emery et Bitshiabu soient disponibles pour la finale du championnat de France U19 dimanche contre le FC Nantes (victoire des Canaris), l’ancien défenseur du PSG a eu la surprise de les voir tous les deux titulaires la veille en Ligue 1 face à Clermont. "Je n’ai pas l’explication, observe Zoumana Camara, interrogé jeudi par Le Parisien. Il avait annoncé qu’ils seraient à notre disposition, ensuite, ils ne l’ont pas été. Ça a été un choix de sa part."

"Zéro rapport" avec Galtier

Cette absence d’échange entre le coach de l’équipe première et de l’équipe U19 n’est pas un cas isolé. "Je n’ai jamais eu d’échanges avec lui avant, donc…" lâche l’international français (une sélection en 2001) avant d’en dire plus sur sa méthode : "Je ne peux pas parler de regrets car chacun a sa manière de fonctionner. Au club, je discute avec Yohan Cabaye (directeur adjoint du centre de formation) et Luca Cattani (directeur du centre de formation) qui, eux, remontent les informations à Luis Campos (directeur du football). Chacun sa façon de faire. Mais si demain je passais numéro 1, je ne mettrais personne entre l’entraîneur de la réserve et moi pour parler. Mais ça n’engage que moi."

A la méthode Galtier, Zoumana Camara préfère celle de son prédécesseur Mauricio Pochettino : "Il m'avait salué dans son bureau où j'étais venu récupérer des affaires, poursuit Camara, au micro de France Bleu. Il m'avait dit à l'époque 'mon bureau est grand ouvert, tu viens quand tu veux, tu n'hésites pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux discuter football, c'est avec grand plaisir. Ma porte est toujours ouverte.' (...) Pour ce qui est de Galtier, il y a eu zéro rapport. Jamais, je n'ai jamais discuté avec lui. On ne s'est jamais eus. Donc après, moi je respecte le choix des uns et des autres. Et dans ce métier, il faut savoir s'adapter. C'est ça le plus important", conclut Camara.