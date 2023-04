PSG: "Si Neymar reste, il faudra qu’il soit complétement déclassé des joueurs leaders", prévient Rothen

Déçu par leur rendement, Jérôme Rothen souhaite que Lionel Messi et Neymar quittent le PSG l’été prochain. Notre consultant RMC Sport espère que le club capitale parviendra à leur trouver une porte de sortie, même si ça s’annonce plus compliqué pour le Brésilien.

Jérôme Rothen réclame du changement au PSG. Après une saison décevante à tous les niveaux, en attendant de savoir si le club de la capitale décrochera son onzième titre de champion, notre consultant veut remodeler le secteur offensif autour de Kylian Mbappé. En faisant partir Lionel Messi et Neymar. C’est ce qui semble se dessiner pour l’Argentin, dont le bail arrive à échéance fin juin. Mais ça s’annonce nettement plus difficile pour le Brésilien, à nouveau blessé et lié à Paris jusqu’en 2027.

"Il est en fin de contrat donc c’est très facile pour le PSG de se séparer de Leo Messi, observe Rothen. C’est un peu plus problématique avec Neymar. On sait l’importance qu’il peut avoir en termes de contrat dans le club. Le club est un peu pris en otage avec cette prolongation faite par Leonardo. Est-ce que lui arrivera à accepter le fait d’être reclassé dans un leadership différent, dans le vestiaire? En tout cas, si Neymar reste, il faudra qu’il soit complétement déclassé des joueurs leaders. C’est difficile avec le statut qu’il a. On est d’accord. Dans ces cas-là, si c’est trop difficile, il faut trouver un accord contractuel pour qu’il aille voir ailleurs. Parce que pour moi, se séparer de Messi c’est logique. Mais la logique serait aussi de se séparer de certains cadres qui sont là depuis quatre, cinq, six, dix ans. C’est peut-être là qu’il faut marquer les esprits."

"Mes critiques sont à la hauteur de ma déception"

"Certains vont dire que c’est mieux en termes de stats cette année, poursuit l’ancien milieu de terrain du PSG (2004-2009). Oui, mais ce n’est pas sur ces matchs-là qu’on l’attend. Les stats ont été surtout impressionnantes lors de la première partie de saison. On sait très bien que, comme Neymar, ils ont préparé la Coupe du monde. On avait de gros doutes au début de la saison. On avait de gros doutes sur l’état dans lequel on allait les récupérer après la Coupe du monde. Que ce soit Neymar, qui s’est vite blessé, ou Messi, avec ses dernières prestations depuis début janvier, on est obligés de constater qu’ils étaient vite rentrés dans le rang. Pour deux joueurs qui ont des statuts particuliers au PSG, c’est bien trop faible. On ne peut pas dire que Leo Messi a sauvé sa saison grâce à ses stats, non pas du tout. On attendait qu’il soit là sur les grands matchs, comme Neymar. Qu’il fasse gravir des échelons au PSG, surtout en Ligue des champions. Et là-dessus, on a vu que les deux avaient failli."

"Je suis virulent dans mes critiques parce que c’est à la hauteur de ma déception. Leo Messi représente le foot, tout ce que j’aime dans le foot. Il a marqué l’histoire du football, c’est peut-être le plus grand, toutes générations confondues. Mais on est extrêmement déçus de son apport sur ses deux saisons au PSG. Je ne parle même pas de son investissement sur le terrain, mais juste de défendre le club dans des interviews, montrer qu’il est heureux de vivre à Paris, qu’il a trouvé ses marques… Au contraire, on a toujours vu des trucs négatifs. Et le constat est terrible, dès qu’il a quelques jours de repos, c’est direction Barcelone. Il ne s’est jamais fait à Paris, à ce que représente le PSG. C’est certes un club jeune, mais un club qui a une histoire et ça se respecte aussi. Il faut se mettre dans la peau d’un joueur parisien, il ne l’a jamais fait, donc je lui en veux pour ça. Mais pour autant, je ne vais pas l’effacer de ma façon de voir le foot."