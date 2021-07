Qui est Myron Boadu, le grand espoir néerlandais en route pour Monaco

Agé de 20 ans, l’avant-centre néerlandais Myron Boadu va s’engager avec l’AS Monaco. Un joli coup pour l'ASM puisque le jeune attaquant batave de l’AZ Alkmaar a déjà une belle réputation.

Monaco prépare l’avenir. Et qui sait, peut-ête, aussi le présent. Avec Myron Boadu, le club de la Principauté est en passe de recruter l’un des attaquants les plus prometteurs des Pays-Bas. Si le transfert n’est pas encore officiel, les dirigeants de l’ASM ont trouvé un accord avec leurs homologues de l’AZ Alkmaar pour le jeune joueur de 20 ans, en fin de contrat en 2023. C’est dans cette formation que Boadu a répété ses gammes dans les équipes de jeunes avant d’intégrer l’équipe première. Ses premiers pas dans le championnat des Pays-Bas sont différés en raison d’une blessure au genou. Le joueur d’origine ghanéenne les effectue au mois de mai 2018, à l’âge de 17 ans.

Déjà 11 matchs de Ligue Europa dans les jambes

Malgré une autre blessure sérieuse à la cheville qui freine son ascension et pourrit sa saison 2018-2019, le jeune avant-centre poursuit sa progression de façon régulière. Redoutable joueur de surface, adroit des deux pieds et altruiste, il passe facilement à deux reprises la barre symbolique des 10 buts en Eredivise: 14 réalisations en 2019-2020 et 15 la saison passée. Avec l'AZ Alkmaar, il découvre aussi la Ligue Europa. Sur la scène européenne, il score quatre fois en 11 apparitions et s’est déjà frotté à des poids lourds européens comme Manchester United.

Une sélection et un but avec les Oranje

Une expérience précieuse qui lui a aussi permis d’acquérir le statut d’international. Si Boadu n’était pas à l’Euro avec les Pays-Bas, celui qui est passé par toutes les équipes de jeunes compte une sélection et un but! En 2019 lors du carton face à l’Estonie en qualifications pour l’Euro, il remplace Memphis Depay et participe au festival offensif des Oranje (5-0).

Myron Boadu © ICON Sport

Le bourreau des Bleuets à l'Euro Espoirs

Après cette première cape, Boadu repasse par la case Espoirs. Dommage pour les Bleuets puisque c’est lui qui a précipité leur piteuse élimination en quart de finale de l’Euro 2021, juste avant les JO, en inscrivant un retentissant doublé (2-1). Ce jour là, il est associé en attaque à Justin Kluivert, qui a pris cet été la direction de Nice.

Nice était sur le coup

Les deux hommes auraient pu se retrouver associés chez les Aiglons. Le club de Christophe Galtier était en effet aussi chaud sur le dossier. Côté à 14 millions d’euros par le site Transfemarkt, le joueur qui vient de terminer le championnat néerlandais à la troisième place va finalement rejoindre la Principauté. Encore un joli coup signé par son agent, un certain Mino Raiola…