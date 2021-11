Nantes: la mise au point de Kombouaré sur ses critiques contre les jeunes du centre de formation

Après avoir créé la polémique en trouvant "inquiétant" le niveau des jeunes au centre de formation du FC Nantes, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a nuancé ses propos lundi, à deux jours de la réception de l’OM à la Beaujoire.

"Je n’ai qu’une idée en tête : faire monter les jeunes." Antoine Kombouaré a tenu à revenir sur ses propos polémiques après ses critiques très commentées à l’égard des pensionnaires du centre de formation du FC Nantes avant le match face à Strasbourg (2-2). "Ils sont loin du haut niveau", avait soufflé l’entraîneur nantais provoquant une onde de choc et quelques crispations chez les formateurs de la Jonelière. Ce lundi, c’était donc un Kombouaré en mode rétropédalage qui s’est présenté face aux journalistes.

"S’il y a des jeunes de qualité, ils joueront"

"C’est vous qui avez parlé de polémique, il n’y a jamais eu de polémique, a jugé le Kanak. Ça n’a jamais été une critique. Dans ces cas-là, on ne parle jamais de formation. C’est un constat, les jeunes qui sont là sont en retrait par rapport aux pros. C’est normal. Moi aussi j’ai été jeune. Ici en plus (à Nantes). Deschamps, Desailly ou moi, quand on est monté chez les pros, on n’a pas été des champions tout de suite. Les entraîneurs étaient patients. Aujourd’hui ils (les jeunes) sont avec nous. Quand il y a des absents, ils ont du temps de jeu. Et quand ils sont bons, ils entrent dans la concurrence. S’il y a des jeunes de qualité, ils joueront." Et Kombouaré ne demande que ça.