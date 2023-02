Reims: meilleur buteur de Ligue 1 et auteur d'un triplé contre Lorient, Balogun continue d'impressionner

Déjà buteur dimanche au Parc des Princes face au PSG (1-1), Folarin Balogun a encore marqué les esprits ce mercredi en signant un triplé lors de la victoire renversante de Reims contre Lorient (4-2).

Lorsqu’ils le voient débarquer début août, certains supporters sont sans doute un peu sceptiques. Pour succéder à Hugo Ekitike, parti au PSG après avoir claqué ses dix buts en Ligue 1, les dirigeants rémois ont fait le choix de miser sur un attaquant anglais de 21 ans, méconnu en France et qui sort d’un prêt en demi-teinte en Championship, du côté de Middlesbrough, où il n'a pas beaucoup marqué en étant surtout aligné comme meneur de jeu.

Six mois plus tard, Folarin Balogun a fait oublier Ekitike, et le voir un jour retourner en D2 paraît improbable. Sa feuille de statistiques affiche déjà 14 pions en 20 matchs de championnat. C'est simple, personne ne fait aussi bien en L1. Pas même Kylian Mbappé (13 réalisations). Dans le top cinq européen, Erling Haaland (25 buts) et Harry Kane (16) sont les seuls à évoluer dans des hauteurs encore plus vertigineuses dans les cinq plus grands championnats.

Décisif dimanche au Parc des Princes, avec un face-à-face remporté face à Gianluigi Donnarumma au bout du suspense pour permettre aux siens d’arracher un point plus que mérité (1-1), Balogun a confirmé sa forme étincelante ce mercredi. Mené 2-0 sur son terrain, le Stade de Reims a pu compter sur un triplé de son numéro 29 (et un but de Kamory Doumbia) pour tout renverser et décrocher une sixième victoire cette saison. Après avoir réglé la mire une première fois sur penalty (51e), il a rendu fou Vito Mannone en reprenant du droit un centre contré (61e), avant de s’offrir un hat trick d’une reprise du gauche imparable en première intention (64e). Avec un peu plus de justesse, le quadruplé était même dans ses cordes. Mais les Auxerrois, prochains adversaires à croiser la route des hommes de Will Still, sont prévenus : Balogun est en feu. Pour le plus grand bonheur de Mathieu Lacour (directeur général de Reims) et Pol-Édouard Caillot (responsable du recrutement), qui ont eu le nez creux en convaincant l’été dernier Arsenal de céder son jeune buteur en prêt sans option d’achat.

Un vrai perfectionniste

Ce fan de Ronaldinho et Ronaldo, qui s’est très vite intégré au vestiaire en prenant des cours de français, impressionne. Son jeu sans ballon, sa lecture des espaces, ses appels incessants, sa vitesse et son efficacité redoutable en font un poison constant pour les défenses. La charnière lorientaise pourra le confirmer. "On l'a rapidement mis à son aise en lui donnant de l'importance et il nous l'a vite rendu, analysait récemment son entraîneur. Au-delà des buts, il y a ses courses, sa disponibilité et son état d'esprit sans le ballon. Il sait qu'il doit se sacrifier pour l’équipe et elle le lui rend bien." Son caractère et son envie de toujours progresser sont aussi loués par Still : "Il n'a pas un ego surdimensionné. Il est conscient de ses qualités et de ce qu'il doit améliorer. Lors du match contre Nice (0-0), il n'était pas dans la bonne zone à la réception de plusieurs centres. Après l'entraînement, il était donc le premier à vouloir travailler ces situations. C'est un bonheur d'entraîner un joueur comme lui." Du genre perfectionniste, Balogun sait très bien ce qu’il doit encore bosser pour avoir une chance de se faire une place dans l’effectif des Gunners la saison prochaine.

"Déjà, le timing de mes appels. Je sais que je suis rapide et que je suis capable de résister aux contacts donc, le plus important pour moi, c’est vraiment le timing. Si tu pars au bon moment, personne ne peut t’arrêter. Il faut également que je sois plus efficace devant le but, plus tueur. Je dois être capable de terminer les actions de toutes les façons possibles : du gauche, du droit et de la tête. C’était une priorité pour moi et je suis plutôt satisfait car, cette saison, j’ai déjà marqué de la tête, du pied droit et du pied gauche ! Ça montre que le travail paie et que je dois continuer ainsi", expliquait-il en novembre sur le site de la Ligue 1, confiant son admiration pour Thierry Henry, qui a pu lui donner quelques conseils dimanche soir au Parc. Même s'il semble se débrouiller très bien tout seul.