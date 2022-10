Reims – PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi, le stade de Reims accueille le PSG pour la dixième journée de Ligue 1 Uber Eats. Reims va tout faire pour sortir des places de relégation face à des Parisiens invaincus. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Reims – PSG ?

Les Champenois ont obtenu un match nul contre Troyes (2-2). Dix-septième du classement, l’équipe de Reims a 7 points, tout comme Nantes. En face, le PSG n’a perdu aucun match depuis le début de la saison, aussi bien en Ligue des Champions qu’en Ligue 1.

Les hommes de Christophe Galtier ont su mettre en place des tactiques efficaces pour déjouer les défenses adverses. Ainsi, ils ont pris la tête du championnat avec 25 points et 8 victoires. Enfin, le match va se jouer à guichets fermés sur la pelouse du stade Auguste-Delaune II, sous le regard de l’arbitre principal, Pierre Gaillouste. Alors, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match Reims – PSG ?

Regardez le match Reims – PSG ce week-end !

Ce samedi 8 octobre à 21 heures, regardez en direct sur la chaîne CANAL+ SPORT 360 la rencontre Reims – PSG ! Vous pouvez assister à de nombreuses compétitions sportives en souscrivant l’offre d’abonnement CANAL+, avec un engagement de 24 mois, au prix de 20, 99 euros par mois pendant 12 mois, puis 24, 99 euros par mois. Ainsi, vous retrouvez certains matchs de la Ligue 1 Uber Eats et du TOP 14, les courses de Formule 1TM ou de MotoGPTM mais aussi des émissions spéciales consacrées à vos sports favoris. Par ailleurs, les chaînes CANAL+, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ SÉRIES, CANAL+ DOCS et CANAL+ KIDS proposent un large choix de films du box-office, de séries événements et originales ainsi que des programmes adaptés aux plus jeunes. Enfin, les contenus diffusés sont accessibles en direct ou en replay, et sur l’écran de votre choix en 4K UHD, selon compatibilité.

