Reims-PSG: impliqué et décisif, Mbappé a encore répondu présent malgré les rumeurs

Alors que son possible départ au Real Madrid agite la planète foot, Kylian Mbappé est apparu déterminé et souriant sur la pelouse de Reims, ce dimanche, lors de la 4e journée de Ligue 1 (2-0). L’attaquant du PSG, auteur d'un doublé, en a profité pour disputer ses premières minutes avec Lionel Messi.

Il a débarqué d’un pas léger aux côtés Achraf Hakimi. En affichant un large sourire. A l’heure où le monde du foot se demande s’il va rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé est apparu décontracté au stade Auguste-Delaune. Malgré l’incertitude qui entoure son avenir, l’attaquant du PSG a été titularisé par Mauricio Pochettino dans l’antre du Stade de Reims, ce dimanche, en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (2-0). Et comme depuis du mois, il a répondu présent. Après une accolade avec Neymar, de retour à la compétition, l’international français s’est positionné à la pointe de l’attaque. Le temps de s’amuser d’un coup d’envoi mal effectué et il s’est rapidement mis en mouvement.

Encore un but de la tête

Sa première incursion dans la surface à la 10e, avec un contrôle orienté et une frappe juste à côté, a vite confirmé ses intentions. Et il ne lui en fallu qu’une deuxième pour trouver l’ouverture. Après un décalage d’Achraf Hakimi et un centre d’Angel Di Maria, le champion du monde 2018 s’est élevé dans la défense adverse pour marquer de la tête (15e). Comme à Brest la semaine passée. Un but qu’il a célébré en hurlant sa joie, les deux poings serrés face au parcage des supporters parisiens. Tous ses partenaires ont couru vers lui pour l’enlacer.

Très mobile sur le front de l’attaque, Mbappé a beaucoup dézoné pour trouver des décalages et des zones d’accélération. Si son déboulé à la 25e n’a rien donné, sa volonté de percuter a sauté aux yeux, notamment en première période. Désireux de mettre du rythme, il a lui-même effectué une touche à la demi-heure de jeu. Avant une nouvelle frappe contrée à l’entrée de la surface, au terme d’un mouvement qu’il a initié sur l'aile droite. Pochettino a profité de certains arrêts de jeu pour lui donner quelques consignes spécifiques.

Il a cherché à servir Messi

Après avoir enfilé un haut de compression à manches longues et offert son maillot à un supporter à la mi-temps, l’attaquant de 22 ans s’est montré plus discret en seconde période. Ça ne l’a pas empêché de doubler la mise du gauche, en profitant d’un service impeccable d’Hakimi (63e). Son troisième but en quatre matchs de championnat. "Kylian a montré que c’est un grand attaquant, a réagi Marco Verratti sur Amazon Prime Video. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on découvre Kylian. C’est un phénomène, tout le monde attend beaucoup de lui. On sait ce qu’il peut donner et on est très content de lui."

Kylian Mbappé © Icon

Après l’entrée en jeu de Lionel Messi à la 66e, Mbappé a clairement cherché à servir le génie argentin. De manière un peu trop systématique. Sans vraiment y parvenir, au final. A l’image de son équipe, il a d’ailleurs un peu baissé en régime dans les dernières minutes, alors que Paris avait la victoire en mains. Pas de quoi entacher sa belle soirée, célébrée devant les supporters massés dans la tribune visiteurs. Sous les yeux forcément curieux des Madrilènes, qui ont pu le voir saluer Thierry Henry (consultant Amazon Prime Video) avant de regagner les vestiaires. Pour sa dernière sortie sous le maillot rouge et bleu? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir. Deux jours au maximum, alors que le mercato fermera ses portes ce mardi à minuit.