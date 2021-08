PSG: Mbappé n'a pas dit à Pochettino qu'il souhaitait partir

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a assuré ce samedi que Kylian Mbappé ne lui avait pas dit qu’il souhaitait quitter le club, alors que l'avenir du champion du monde est toujours aussi flou.

Les conférences de presse du Paris Saint-Germain ces derniers jours tournent inévitablement autour des mêmes sujets: les éventuels débuts de Lionel Messi en Ligue 1 face à Reims dimanche et, surtout, le potentiel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid d’ici la fin du mercato d’été. Passé au micro des journalistes ce samedi, Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG n’a pas pu esquiver la question, mais ne s’est pas fait prier pour écourter la réponse.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si Mbappé "lui avait dit qu’il voulait partir", le technicien argentin s’est contenté de répondre "No", ce que le traducteur présent à ses côtés n’a pas trainé à traduire: "Non". "Kylian travaille très bien comme d’habitude, il prépare le match de dimanche, a précisé Pochettino face aux journalistes. Pour ce qui est de la communication, notre président et notre directeur sportif ont clairement défini la position du club."

Bien présent à l'entraînement

Quelques jours plus tôt, en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, le président Nasser Al-Khelaïfi avait été très ferme sur le dossier. "J'ai été très clair, tout le monde connaît notre position. C'est très clair, on ne veut pas changer", avait-il indiqué. Son directeur sportif, Leonardo, affichait la même position. "La seule chose que je peux dire, c'est que rien n'a changé ces deux derniers jours. Rien n'a changé. La situation reste la même", a confirmé le Brésilien.

Jusqu’ici, Mbappé a fait l’objet de deux offres de la part du Real Madrid, comme expliqué par RMC Sport: une refusée de 160 millions d’euros, lundi, puis une plus récente, jeudi, à 180 millions d’euros (bonus compris). Pour l’heure, malgré des propositions des dirigeants parisiens, le Français ne semble pas décidé à prolonger au PSG. Mais il pourrait bien y achever la saison, si aucun accord n’est trouvé avec les Merengue. Quoiqu’il en soit, il pourrait être du déplacement à Reims: il s’est entraîné avec le reste du groupe, sans sembler se ménager.