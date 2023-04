Reims-Strasbourg: Diallo inscrit le troisième but le plus rapide de la saison, derrière... le sien

Face à Reims ce dimanche, l'attaquant de Strasbourg, Habib Diallo, a inscrit un but dès la 16e seconde de la rencontre. Le troisième but le plus rapide de la saison derrière celui de Kylian Mbappé et celui de... Habib Diallo lui-même. Déjà buteur dès la 13e seconde contre Montpellier.

Une fusée. Face à Reims ce dimanche, l'attaquant de Strasbourg, Habib Diallo, a ouvert le score dès le coup d'envoi. Son but express est entré dans les cages du Stade Auguste Delaune dès la 16e seconde. Ce qui en fait le troisième but le plus rapide de la saison de Ligue 1, derrière celui de Kylian Mbappé contre Lille en août et celui de... Habib Diallo lui-même, buteur dès la 13e seconde face à Montpellier en février.

Un 16e puis un 17e but

Après une récupération devant Maxime Busi sur son couloir droit, le jeune Mouhamadou Diarra a servi en profondeur l'international sénégalais Diallo, qui, de la tête, a prolongé son centre. Suffisant pour lober Yehvann Diouf, et ouvrir le score après seulement 16 secondes de jeu. Le chiffre 16 est d'ailleurs particulièrement à l'honneur puisqu'il s'agissait alors du 16e but en Ligue 1 de Habib Diallo cette saison. Un total de but auquel il ajoutera un 17e quelques minutes plus tard sur un nouveau gros travail de Diarra qui prend de vitesse la défense, dribble deux joueurs et offre un caviar à Diallo, trompant Diouf d'un contre-pied.

Le buteur alsacien est d'ailleurs le deuxième joueur à avoir marqué deux buts dès la première minute de jeu sur une même saison de Ligue 1 au 21e siècle depuis Jussiê en 2011/12 avec Bordeaux, comme le relève Opta.

"C'était exactement le plan qu'on avait prévu"

Face à Reims, l'attaquant sénégalais faisait son retour après avoir été suspendu lors du match contre Ajaccio la semaine passée. Un retour déjà décisif puisqu'il a permis aux Strasbourgeois de rentrer aux vestiaires avec une belle avance de 2-0. Il est impliqué sur plus de 40% des buts de RCSA cette saison.

"C'était exactement le plan qu'on avait prévu, a confié Morgan Sanson au micro de Prime Video à la pause. On savait que ça allait demander beaucoup d'énergie, mais chacun a répondu présent et on mène 2-0. Reims a eu un temps fort mais c'est normal."