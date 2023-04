Reims-Strasbourg: "On est tombé dans un piège à cons", peste Will Still après la défaite

Défait 2-0 à domicile face à Strasbourg, le Stade de Reims est rapidement sorti de son match en encaissant un but de Habib Diallo dès la 16e seconde. Une stratégie que dit avoir anticipé Will Still, qui regrette que son équipe soit tombée dans un "piège à cons".

Le franc-parler habituel de l'entraîneur belge. Will Still n'a vraiment pas digéré la défaite de Reims ce dimanche face à Strasbourg (2-0), sur un but alsacien inscrit par Habib Diallo dès la 16e seconde de la rencontre. Un plan qu'avait tenté d'anticiper le club de Champagne, sans succès.

"Comme des cons"

"On est tombé dans un piège à cons, s'agace l'entraîneur du Stade de Reims au micro de Prime Video à l'issue de la rencontre. Si t'encaisses un but après 16 secondes c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas permettre ça. On savait très bien ce qu'ils allaient proposer, on savait très bien dans quoi on ne voulait pas tomber mais on est tombé dedans. Comme des cons."

"Donc c'est difficile de se remettre dans un match quand tu prends un but aussi tôt et par la suite quand tu n'es pas prêt à défendre un jeu long et à gagner un deuxième ballon. Et une fois que tu es mené 2-0 contre une équipe avec autant d'expérience et autant de qualité, je ne vais pas dire que c'est mission impossible mais presque. C'est embêtant."

Une fin de série qui fait mal

Le Stade de Reims n'a plus gagné un match de Ligue 1 depuis sa large victoire contre Nantes 3-0 le 2 avril. Pire, les hommes de Will Still ont fait match nul 1-1 contre Brest, alors relégable, se sont inclinés face au Stade Rennais (3-0) et donc face à Strasbourg, lui aussi candidat au maintien. Avant ça, le club champenois restait sur une série de 19 matchs sans défaite.

Série qui a pris fin dans une défaite 1-2 face à l'OM le 19 mars dernier. Alors que le club visait alors les places européennes, il est en panne sèche depuis ce coup d'arrêt et peine à retrouve son allant. Il pointe actuellement à la 8e place du championnat avec 47 points, loin de la 5e place aujourd'hui acquise au LOSC qui compte 56 points.