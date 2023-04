Rennes: "C'est un joueur plein de talent", Mikaël Silvestre, son agent, défend Désiré Doué

Sorti seulement dix-sept minutes après son entrée en jeu dimanche face à Lyon (3-1) et critiqué par Bruno Genesio, Désiré Doué a reçu le soutien de son conseiller Mikaël Silvestre, qui décrit le garçon comme quelqu'un "d'ambitieux".

Dix-sept petites minutes. C'est le - maigre - temps de jeu auquel a eu droit Désiré Doué lors de la défaite à Lyon dimanche (3-1). Entré en jeu à la 70e à la place de Lovro Majer et sorti à la 87e, remplacé par... son frère Guéla, l'ailier du Stade Rennais n'a pas marqué des points lors du déplacement dans le Rhône. Pire, il s'est attiré les foudres de Bruno Genesio, pas tendre avec le garçon au moment de justifer son choix.

"Je pense qu'il y a des choses qui doivent être assimiliées rapidement. Quand on les dit une fois, c'est normal. Deux fois, c'est déjà une fois de trop, confiait l'entraîneur du club breton au micro de Prime Video. Et quand ça se répète à trois ou quatres reprises, il faut utiliser d'autres méthodes. C'est entre lui et moi. J'ai vraiment confiance en lui, il fera une très bonne carrière mais il y a des choses qu'il faut assimiler plus vite."

"Il continuera de travailler"

Piqué par son coach, Désiré Doué est néanmoins soutenu par Mikaël Silvestre, son conseiller. "Désiré est un jeune joueur plein de talent qui fait preuve d'une grosse générosité cette saison, cela dit nous savons qu'il demeure des axes d'amélioration et nous sommes aussi conscients que Bruno Genesio est attentif à cela, car il l'a démontré dans son management au quotidien et en match, a confié l'ex-défenseur international dans les colonnes de L'Équipe. Désiré a pleine conscience de l'exigence du haut niveau et des attentes du coach, c'est pourquoi nous sommes sûrs qu'il fera le nécessaire pour répondre présent lors des prochaines rencontres. C'est un jeune garçon ambitieux et il continuera de travailler pour répondre aux exigences du coach."

Considéré comme l'un des grands espoirs de Rennes, Doué comptabilise quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues pour sa première saison chez les professionnels. Le joueur de 17 ans aura l'occasion de rebondir dès samedi, avec la réception de Reims (17 heures).