OL-Rennes: "On se lave, on enlève la poisse", Tolisso explique sa célébration après son but

Quelques jours après l’élimination en Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a enchainé en championnat avec une deuxième victoire de suite contre le Stade Rennais (3-1). Auteur du but de l’égalisation, Corentin Tolisso s’est illustré avec une célébration assez spéciale, qu’il a expliqué au micro de Prime Vidéo.

La saison de l’Olympique Lyonnais se fait de hauts, mais souvent de bas. Une fois encore, les Gones ne sont pas passés loin d’une nouvelle déception en Ligue 1. Quatre jours après l’élimination aux portes de la finale d la Coupe de France par le FC Nantes (1-0), les hommes de Laurent Blanc sont parvenus à se relancer en Ligue 1, en venant à bout de Rennes.

Rien ne fut simple pourtant pour les Lyonnais qui ont rapidement concédé un but, via l’ancien de la maison Amine Gouiri. Mais les locaux ont su refaire leur retard durant leur second acte. Tolisso, Lacazette et Barcola ont offert la victoire à l’OL. Auteur du but de l’égalisation, Tolisso a expliqué sa célébration au micro de Prime Vidéo: "On se lave. On enlève la poisse. Ça faisait un moment que je n’avais pas marqué. Avec tout ce qui m’est arrivé ces derniers temps, je suis content d’avoir pu marquer, et d’avoir fait cette célébration."

"J’y crois beaucoup pour la fin"

Souvent touché par les blessures, l’international français a enfin inscrit son premier but de la saison en Ligue 1. Avec ce succès, et le dernier acquis contre le PSG (0-1), les Gones sont provisoirement à la 7e place. Ayant cinq points d’écart avec le 5e Lille, les coéquipiers de Lopes peuvent encore espérer accrocher une place en Coupe d’Europe.

C’est en tout cas le vœu d’un Tolisso convaincu que son équipe peut terminer la saison en trombe: "La saison n’est pas terminée, et j’y crois beaucoup pour la fin. On doit enchainer pour espérer quelque chose." Pour les aider, le milieu compte sur les supporters afin d'aborder ce "sprint final": "J’invite les supporters à revenir au prochain match. Ça a été compliqué, on préfère jouer devant notre public. Aujourd’hui, on devait compter sur nous-mêmes. Je comprends leur déception de la Coupe du monde et la saison."