Rennes: Genesio agacé par "des erreurs de débutants" qui ont plombé les Bretons à Toulouse

Le Stade Rennais s’est incliné sur la pelouse de Toulouse, ce dimanche, lors de la 23e journée de Ligue 1 (3-1). Une défaite qui reste en travers de la gorge de Bruno Genesio. Le coach du club breton n’a pas caché sa frustration après le troisième revers de son équipe en quatre matchs.

Le Stade Rennais ne fait plus partie du top 5 de la Ligue 1. C’est l’un des enseignements de la 23e journée. Battu à Toulouse ce dimanche (3-1), le club breton se retrouve sixièmee du classement, derrière le LOSC, qui l’a emporté contre Strasbourg (2-0). Sur la pelouse du Stadium, les coéquipiers de Benjamin Bourigeaud ont été punis par l’attaque du TFC, redoutable depuis le début de l’année 2023.

Rafael Ratao, Zakaria Aboukhal et Thijs Dallinga ont fait la différence en première période. Rennes a réduit au retour des vestiaires grâce à un csc d’Anthony Rouault. Un scénario cruel pour les visiteurs, qui ont eu 69% de possession dans la ville rose, en réussissant nettement plus de passes que les Toulousains (607 contre 279).

"Sur quasiment la première incursion des Toulousains…"

"C’est un match qui ressemble étrangement au dernier match qu’on a livré à l’extérieur (défaite 2-1 à Lorient, ndlr), a réagi Bruno Genesio après la rencontre. On a fait une entame plutôt correcte, même si on ne s’est pas procuré suffisamment d’occasion à mon goût par rapport à la domination qu’on a eu. Et puis sur quasiment la première incursion des Toulousains, un but, avec encore une fois des erreurs de débutants. Le reste, vous le connaissez, même si à la mi-temps, j’étais persuadé qu’on avait encore la possibilité de revenir. Malheureusement, on n’a pas réussi à mettre le deuxième but qui aurait pu les faire douter un peu plus."

Le Stade Rennais en est désormais à trois défaites en quatre matchs. Une mauvaise série que les Rouge et Noir vont tenter de stopper face au Chakhtior Donetsk, jeudi à Varsovie (Pologne), en barrage aller de la Ligue Europa (18h45). Avant d’accueillir Clermont, dimanche prochain, lors de la 24e journée du championnat (15h).