Mercato: Rennes s’offre Ibrahim Salah

Le Stade Rennais a officialisé tard dans la soirée la signature d’une dernière recrue avec l’ailier gauche Ibrahim Salah (21 ans). L’international marocain U23 arrive de La Gantoise et s’est engagé jusqu’en 2027.

Une dernière recrue sur le gong. Peu après l’officialisation du transfert de Kamaldeen Sulemana à Southampton, le Stade Rennais a annoncé l’arrivée d’Ibrahim Salah (21 ans). L’international U23 marocain évolue aussi sur l’aile gauche et arrive en provenance de La Gantoise (Belgique). Il s’est engagé jusqu’en 2027 avec le club breton qui a donc recruté trois jours lors de ce mercato d’hiver avec Karl Toko Ekambi (prêté par Lyon), Djed Spence (prêté par Tottenham) et donc Salah.

Lancé avec les pros cette saison, Salah a marqué trois buts en 14 matchs de championnat belge. "C’est un joueur que l’on suit depuis plusieurs mois et qui a montré de très belles choses dans le championnat belge, confie Florian Maurice, directeur sportif du club, dans un communiqué. Il n’a pas beaucoup d’expérience mais nous allons voir un joueur avec une énergie incroyable. Il a envie de travailler, de progresser, il a cette flamme et cette envie d’aller vers l’avant. Il va vite, c’est techniquement bon, il peut jouer sur un côté ou dans l’axe, j’ai été surpris par ce qu’il a montré avec La Gantoise en ce début de saison. C’est une bonne opportunité pour le Stade Rennais F.C. À lui de continuer de travailler. Il est déterminé, il a envie de bien faire les choses. Il fera plaisir à voir, c’est une certitude."

Aucune info n’a filtré sur les modalités du transfert, qui s’est accéléré dans les dernières heures. Rennes voulait un remplaçant à Sulemana et visait ces derniers jours le jeune Monégasque Maghnes Akliouche, sans succès. Il a donc opté pour l’attaquant belgo-marocain, visiblement très heureux de rejoindre la Bretagne.

"C’est un petit rêve qui se réalise, confie-t-il. Je suivais le Stade Rennais depuis très longtemps grâce à Nayef Aguerd qui est Marocain, ou encore Ousmane Dembélé, Hatem Ben Arfa et Raphinha, des joueurs que j’admire. Je suis impatient d’être sur le terrain et montrer ce que je sais faire. J’ai un parcours assez atypique mais je suis travailleur et ambitieux. Tout s’est passé très vite avec La Gantoise mais je garde les pieds sur terre. Il faut travailler et ne jamais abandonner, ce sont les clés de la réussite. Ça a payé, je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé. Je vais maintenant faire le maximum pour ne pas décevoir le club et les supporters. J’ai échangé avec Arthur Theate juste avant de m’engager avec le Stade Rennais. Il m’a dit que je pouvais compter sur lui, c’est un top gars. Je n’aurai pas de soucis pour m’adapter, je suis sociable avec tout le monde."