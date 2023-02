Clermont-OM: la colère de la femme de Malinovskyi contre un commentateur TV

La femme de Ruslan Malinovskyi a poussé un coup de gueule après des commentaires de la chaîne Bein Sports Mena, qui ont qualifié l'Ukrainien de "russe" et ont suscité la polémique après un coup franc de la nouvelle recrue marseillaise.

Des commentaires qui font beaucoup parler. Lors de la rencontre de la 23e journée entre Clermont et Marseille ce samedi soir, les commentateurs de Bein Sports Mena ont qualifié l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi de "Russe" et ont suscité la polémique sur l'un des coups francs de la recrue marseillaise. "Le ballon est presque arrivé à Moscou, il ressemblait à un Spoutnik", ont notamment dit les commentateurs après une tentative du milieu de terrain au-dessus du but clermontois.

La colère de la femme de Malinovskyi. © Capture d'écran Instagram

Grosse colère du clan Malinovskyi

Ces commentaires ont provoqué la colère et l'incompréhension chez le clan de l'ancien joueur de l'Atalanta. "Quoi de neuf Phil Schoen et Bein Sports USA ?" a tweeté Ruslan Malinovskyi ce dimanche matin. Son épouse, en revanche, n'y est pas allé par quatre chemins. "WTF ?? Russe ?? Ces personnes incompétentes ne devraient pas faire de commentaires sur de tels matches... Une honte", a-t-elle pesté sur Instagram, accompagné d'un emoji de dégoût.

Sur le terrain, tout est au vert pour l'Ukrainien et l'Olympique de Marseille. Après une qualification en quart de finale de la Coupe de France face au PSG (2-1), les Phocéens sont revenus à cinq points des Parisiens en Ligue 1 après un succès à Clermont samedi (2-0) grâce à un doublé d'Alexis Sanchez.