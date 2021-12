Rennes: Genesio donne les premières tendances du mercato hivernal

Entre janvier et février, la défense du Stade Rennais va connaître quelques changements. En vue de la Coupe d’Afrique des nations, Nayef Aguerd et Hamari Traoré seront certainement appelés par le Maroc et le Mali. En conférence de presse, le coach Bruno Genesio a abordé la question du recrutement à ce poste.

Même si l’incertitude plane toujours autour de la Coupe d’Afrique des nations 2022, les entraîneurs partent du principe que bon nombre de leurs internationaux africains ne seront pas disponibles entre le mois de janvier et février. C’est notamment le cas au Stade Rennais et plus précisément dans le domaine défensif.

Comme le souligne le technicien français, les Rennais auront probablement recours aux solutions internes et ne pas recruter à ce poste: "Si on recrute un défenseur central qu’est-ce qu’on en fait quand la CAN va se terminer? Il faut faire confiance aux joueurs et on a des jeunes derrière qui peuvent dépanner en cas de coup dur. C’est le choix qu’on fera très certainement."s qui sont capables de pallier les absences."

Genesio veut que la programmation de la CAN soit revue

Même s’il n’a pas opposé de véto à la planification de la CAN 2022, l’ancien entraîneur de Lyon souhaite tout de même que le calendrier de cette compétition soit revu à l’avenir: "J’ai entendu ou lu que Wenger allait soumettre l’idée d’aligner toutes les compétitions internationales à la même date, ce qui serait quand même plus intelligent, plus cohérent."