Rennes: Genesio explique pourquoi il n'a pas libéré de joueurs pour le Mondial U20 et tire la sonnette d'alarme

Interrogé en conférence de presse ce vendredi pour savoir pourquoi le Stade Rennais n'avait pas libéré ses jeunes joueurs afin qu'ils prennent part à la Coupe du monde U20, Bruno Genesio a expliqué qu'il s'agissait d'une décision "de santé", afin de les préserver.

"Continuons de rajouter des matches, des compétitions..." Comme de nombreux clubs en Ligue 1, le Stade rennais n'a pas laissé partir ses jeunes joueurs en sélection pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Une décision qu'explique ce vendredi l'entraîneur rennais Bruno Genesio en conférence de presse, plaidant une raison de santé.

Une nouvelle alerte de la part de Genesio

"Non, on ne les a pas libérés, reconnaît l'entraîneur. Et pourquoi? Vous n'avez qu'à voir dans quel état finissent les jeunes joueurs et rajouter encore des matches, des compétitions, c'est de plus en plus incompréhensible. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas que la Coupe du monde U20, je l'ai dit avant celle au Qatar, j'ai alerté, tiré la sonette d'alarme."

A l'issue de la Coupe du monde fin 2022, Genesio avait alerté sur la fatigue physique et mentale qu'une telle compétition génère en pleine saison, avec un retour précipité en club et une reprise précoce. Il poursuit à ce sujet: "Je n'ai pas de stats précises, mais j'aimerais savoir combien de joueurs se sont blessés depuis le début de saison et si ce sont les mêmes proportions. Je ne crois pas. Continuons de rajouter des matchs, des compétitions..."

"On va vers de gros problèmes de santé"

Pour en revenir à la Coupe du monde U20, où l'équipe de France se présentera avec un effectif amputé de ses meilleurs éléments faute d'accords avec les clubs, Genesio explique que positionner une telle compétition après une saison complète ne correspond plus au modèle du football actuel: "Aujourd'hui le football a évolué, les joueurs qui ont 20 ans ne sont plus en formation et sont tous dans des équipes professionnelles qui jouent la Coupe d'Europe. Ou alors c'est que ça va être compliqué de faire carrière."

"Il y a de plus en plus de joueurs entre 17 et 20 ans qui font partie du groupe professionnel et qui ont le rythme d'une équipe professionnelle, à savoir des matchs tous les trois jours. Si en plus on rajoute des compétitions en fin de championnat sans arrêt, on va vers de gros problèmes de santé."