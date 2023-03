Rennes: Genesio "pas inquiet pour une place européenne" avant d'affronter le PSG

Cinquième de Ligue 1 avant le début de la 28e journée, le Stade Rennais reste sur une victoire sur les sept derniers matchs de championnat. Derrière, la concurrence est férocealors que les Bretons vont défier le PSG dimanche au Parc des Princes.

Toujours 5e au classement, le Stade Rennais, en difficulté dans le jeu et au ralenti au niveau des résultats, est de plus en plus menacé dans la course à l'Europe la saison prochaine. Lille (6e) n'est qu'à un point tandis que Nice (7e) et l'invincible Reims (8e) ne sont qu'à quatre points. De quoi faire trembler les Bretons qui restent sur un 0-0 insipide à Auxerre au terme "sans doute de l'un des pires matchs depuis que je suis à Rennes" a avoué Bruno Genesio ce vendredi en conférence de presse.

Pour autant, l'entraineur rennais clame "ne pas être inquiet pour l'Europe" alors que Rennes affronte Paris au Parc, dimanche (17h05). "Je ne suis pas inquiet car j'ai un groupe composé de joueurs responsables, actifs et concernés et qui ont envie de décrocher cette place européenne quel qu'elle soit, argumente-t-il. Et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours 5e. On a notre destin entre nos mains. D'autres équipes devant nous sont en difficulté aussi. A nous de faire une fin de saison à la hauteur".

Se souvenir du match aller

Méthode coué ? Autopersuasion ? Bruno Genesio n'est pas dupe pour autant du niveau actuel de son équipe. "Si on affiche le même état d'esprit dimanche à Paris qu'à Auxerre, on peut prendre une bonne fessée. Ce qui a fait notre force, c'est le sens du collectif. Jouer ensemble et juste quand on a le ballon mais aussi faire les courses ensemble et les efforts les uns avec les autres. Il peut y avoir une perte de confiance mais les attitudes doivent être bonnes avec le sens du sacrifice".

Au match aller, Rennes avait battu le PSG au Roazhon Park (1-0) avec un système tactique surprise à cinq défenseurs travaillé uniquement la veille du match. L'entraineur rennais pourrait être tenté de refaire le coup ou bien enfin de relancer le 4-3-3 qui faisait souvent merveille la saison dernière, les trois milieux Santamaria-Tait-Majer étant disponible et l'appelant de leurs voeux.

Genesio pourra pour le sûr compter sur le retour d'importance du capitaine Hamari Traoré, entré en jeu à Auxerre, et prêt à démarrer, ainsi que du retour de suspension d'Omari en défense et de Doué, malade le week-end dernier.