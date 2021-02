Rennes: Holveck décrète la "crise" mais ne pense pas à virer Stéphan

Après la défaite du Stade Rennais ce vendredi contre Nice (2-1), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Nicolas Holveck est venu éteindre les rumeurs autour d'un licenciement de Julien Stéphan. Mais le président breton admet que Rennes est en crise.

La crise est décrétée à Rennes, c'est même le président qui le dit. Après la défaite du Stade Rennais à domicile contre Nice ce vendredi (2-1), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, Nicolas Holveck a mis les choses au clair en conférence de presse.

"Il faut être lucide ce soir. C'est une troisième défaite consécutive en championnat, on a pris sept points sur 27 depuis la reprise de janvier... c'est une situation très compliquée. Je pense qu'on est en crise oui, admet le président rennais. On ne va pas se cacher, ce n'est certainement pas dans ce qu'on s'est fixé comme objectifs." Rennes a reculé à la huitième place du classement et n'a plus gagné depuis le 17 janvier (2-1 à Brest).

"On ne va certainement pas abandonner maintenant"

"On voit des erreurs qui se répètent. Il reste 12 matchs à jouer, cela fait encore beaucoup de points à prendre. Rennes peut encore sauver sa saison. Montpellier a pris trois points sur 27 et s'est réveillé dernièrement, on en a fait l'amère expérience dimanche dernier. Ce n'est jamais fini, on ne va certainement pas abandonner maintenant, insiste Nicolas Holveck. Il y a une seule chose à faire, c'est se regarder dans la glace, faire son autocritique. On va faire le point. Continuer à travailler encore plus. Il n'y a pas de tricheurs dans le groupe, il faut trouver les bons leviers. On les cherche depuis un moment. A nous de les trouver pour sauver cette fin de saison. Mais il faut être conscient de nos manques et de l'enchaînement des résultats, qu'il faut stopper très rapidement."

Un licenciement de Julien Stéphan est-il envisageable? "Le projet, on le mène à trois avec Julien (Stéphan) et Florian (Maurice), on ne va pas abandonner ce soir, répond le dirigeant. Je n'ai pas vu les joueurs abandonner leur coach non plus, sincèrement, ils ont essayé jusqu'au bout. Le projet est toujours le même. Si le changement d'entraîneur était une recette miracle, ça se saurait. Ce n'est pas ma méthode. Ce n'est pas la question ce soir."