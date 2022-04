Rennes: "Une vraie réflexion à avoir", Genesio réagit à l'agression du directeur du centre de formation

Interrogé sur l'agression dont a été victime le directeur du centre de formation du Stade Rennais de la part du père de l'un des jeunes de la réserve, Bruno Genesio a remis cette altercation dans un contexte plus global, tout en dénonçant cet acte "inadmissible".

En conférence de presse ce jeudi, avant le match contre Saint-Etienne samedi prochain en Ligue 1, Bruno Genesio est revenu sur l'agression subie par Denis Arnaud, le directeur du centre de formation du Stade Rennais, de la part du père du jeune Noah Françoise.

"Ça fait beaucoup réfléchir sur notre métier"

"Condamner c'est la moindre des choses, parce que c'est non seulement condamnable mais inadmissible, quelque-soit les désaccords, dans le foot chacun a un avis, mais en arriver à ce point-là c'est inadmissible, a répété le coach rennais qui était toutefois très calme au moment de commenter l'évènement. Malheureusement, le foot est parfois en avance sur la société et c'est le reflet de notre vie extra-football d'aujourd'hui."

Le technicien rennais, qui a lui-même été formateur des équipes jeunes au sein de l'académie lyonnaise, a évoqué une agression qui "fait beaucoup réfléchir" sur le métier d'entraîneur et "sur l'avenir des éducateurs, dans les clubs pro et amateur". "Je pense que ça peut avoir un impact sur les vocations d'éducateurs, a-t-il dénoncé avant d'élargir son propos. Mais comme dans d'autres métiers, les professeurs, les policiers... Où ça devient de plus en plus difficile."

"On n'a aucun problème, ni même avec Noah Françoise d'ailleurs"

"Si nous, dans le foot, on est confrontés au problème... Quand on vient pour entraîner des enfants ou former des joueurs ou entraîner des professionnels, ce n'est pas pour venir se faire molester au bord du terrain parce qu'une décision n'a pas été comprise ou que l'on n'ait pas d'accord avec ça, dénonce l'entraîneur rennais. Les désaccords existent, mais il y a d'autres moyens de les régler que la violence ou l'intolérance. Il y a une vraie réflexion à avoir, mais pas que dans le football. Ça dépasse largement le cadre du football."

Pour autant, Bruno Genesio ne voit pas de problèmes d'éducation ou de violence au sein du centre d'entraînement du Stade Rennais, et dit n'avoir que des jeunes "très bien élevés" et "faciles à gérer". "On n'a aucun problème, ni même avec Noah Françoise d'ailleurs, précise-t-il, alors que le jeune dont le père a agressé le directeur du centre de formation a dû lui même condamner les actes de son paternel. Je peux le dire, parce que je pense que c'est le premier pénalisé et il n'y est pour rien, parce que c'est un garçon qui s'est toujours très bien comporté quand il est monté à l'entrainement avec nous. Il a toujours eu un comportement exemplaire. Tous les jeunes qui sont ici se comportent de la meilleure des manières."

L'entraîneur du Stade Rennais va d'ailleurs au bout de sa pensée: "Ce n'est pas là le problème, ce n'est pas trop le comportement des jeunes joueurs, mais des gens qui sont autour. Parfois, évidemment. Ce n'est pas le cas de tous, heureusement."