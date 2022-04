Rennes: Noah Françoise "condamne" l'agression du directeur du centre de formation par son père

Suite à l’agression de Denis Arnaud, le directeur du centre de formation du Stade Rennais, par son père ce week-end, le jeune Noah Françoise a "condamné un incident indépendant de sa volonté" ce mardi.



Une violente altercation a eu lieu ce week-end entre le directeur du centre de formation du Stade Rennais, Denis Arnaud, et le père d’un des joueurs de l’équipe réserve, Noah Françoise. Ce mardi, ce dernier a réagi dans une story Instagram pour se désolidariser du violent incident, le qualifiant d’"indépendant de sa volonté", sans enfoncer son père, contre qui le club a porté plainte.

"Je tiens à revenir vers vous suite à l’incident survenu samedi après le match face au Stade Brestois qui impacte mon nom et celui de ma famille", a écrit Françoise, 18 ans. "Je condamne cet incident, indépendant de ma volonté et qui ne reflète absolument pas les valeurs auxquelles je crois et dans lesquelles j’ai grandi." Lors de l'altercation, qui a été filmée, on voit son père s'en prendre violemment au directeur du centre.

Pas de sanction pour le joueur

"Je n’aurais jamais envisagé une telle situation, après un match durant lequel j’ai défendu en tant que capitaine les couleurs de mon club formateur, a-t-il poursuivi. Je tiens à présenter mes excuses à Monsieur Arnaud, ainsi qu’au Stade Rennais." Né à Rennes en 2003, Françoise, passée en équipe de France jeunes, est un des cadres de la réserve et sous contrat au club jusqu’en 2024.

Le père du joueur aurait réproché le traitement réservé à son fils, qui n’aurait pas été traité comme un joueur pro et intégré à toutes les séances de l’équipe première. Il déplore aussi l'utilisation récurrente de Françoise comme défenseur, alors qu'il a été formé comme milieu. Suite à l’incident, les séances d’entrainements des jeunes joueurs ont été suspendus pour quelques jours. Mais Rennes a indiqué que son joueur ne subirait pas de sanction, n’y étant "pour rien dans cette affaire".