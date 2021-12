Rennes: Laborde élu meilleur joueur de Ligue 1 en novembre

Le Rennais Gaëtan Laborde, qui était en concurrence avec Anthony Lopes et Romain Faivre, a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1. Tout sauf une surprise pour l'attaquant, auteur d'un gros début de saison.

Il succède à Kylian Mbappé, Seko Fofana et Lucas Paqueta, récompensés en août, septembre et octobre. Gaëtan Laborde a été élu meilleur joueur de Ligue 1 au mois de novembre grâce aux votes du public et de ses pairs.

En concurrence avec Anthony Lopes (Lyon) et Romain Faivre (Brest), il a remporté son premier trophée cette saison, après avoir été noté pour le mois d'octobre. Lors des trois rencontres disputées en championnat, l'attaquant du Stade Rennais a marqué deux buts (contre Lyon et Lorient) et a délivré une passe décisive contre Montpellier.

Neuf buts en championnat

Des statistiques qui confirment son excellent début de saison, puisqu'il est le deuxième meilleur buteur du championnat (9, dont trois avec Montpellier), derrière le Lillois Jonathan David (11). Mais son influence ne s'arrête pas au championnat. Titulaire en Europa Conference League, l'ancien montpelliérain a scoré cinq fois, en inscrivant un triplé lors du nul spectaculaire face au Vitesse Arnhem le 25 novembre. Une performance qui lui avait valu le titre d'homme de la semaine par l'UEFA.

Passeur décisif face à Saint-Étienne début décembre, l'attaquant confirme son excellent début de saison et compte bien terminer l'année 2021 en beauté sur la pelouse de Monaco, pour l'un des chocs princiers de la dernière journée de la phase aller du championnat. Histoire de marquer quelques points supplémentaires.