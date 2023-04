Rennes: le gros coup de gueule du président Cloarec après la défaite "lamentable" à Lyon

Olivier Cloarec, président du Stade Rennais, s’est invité face à la presse dimanche pour pousser un gros coup de gueule après la défaite à Lyon (3-1) à l’issue d’une seconde période catastrophique des Bretons.

Rennes s’est encore sabordé dimanche à Lyon (3-1). Une semaine après la léthargie affichée contre Lens (défaite 0-1), les Bretons ont chuté dans le Rhône après avoir ouvert le score et s’être créés plusieurs situations pour prendre le large. Ils ont finalement sombré sans combattre, manquant l’occasion de s’emparer de la cinquième place. Les voici-ci désormais sous la pression de Lyon et Reims, qu’ils recevront samedi (17h, 31e journée de Ligue 1). A l’issue de la rencontre, le président Olivier Cloarec est sorti de son habituelle discrétion pour pousser un gros coup de gueule contre ses joueurs face aux journalistes.

"C'est loin des valeurs du Stade Rennais"

"C'est lamentable de présenter un visage comme ça, a-t-il lancé en zone mixte dans des propos rapportés par L’Equipe. On maîtrise le match pendant 30 minutes, on a trois-quatre occasions pour mettre le deuxième qu'on ne met pas. Derrière, on est moins bien, mais on a la chance d'avoir la mi-temps pour tout remettre en place et bien repartir. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c'est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c'est loin des valeurs du Stade Rennais, c'est plus que décevant."

Après un début de saison canon, Rennes voit l’Europe lui filer entre les doigts après avoir concédé huit défaite en quinze matchs depuis la reprise post-Coupe du monde. "Forcément, après une prestation comme ça, on ne peut qu'être inquiet, reconnaît le dirigeant. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit, là ce n'est pas un problème de système, c'est un problème d'état d'esprit, de valeurs, de compétition, d'investissement, et il faut vite se ressaisir car il reste encore huit matches, ça peut être très long si on continue comme ça."

Il ne désigne pas de responsable en particulier et s’inclut dans ces échecs répétés depuis le Mondial. "C'est impossible que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison", conclut-il.