Rennes: "Les choix de Genesio sont farfelus" selon Rothen

Logiquement battu par l’Olympique de Marseille (2-0) ce week-end, le Stade Rennais ne convainc pas Jérôme Rothen, qui a jugé "farfelus" les choix de Bruno Genesio dans son émission "Rothen Régale".

En championnat, le Stade Rennais n’y arrive pas. Avec seulement 5 points en six journées, les Rouge et Noir ne décollent pas et paraissent souffrir d’un manque de plan de jeu. C’est en tous cas l’avis de Jérôme Rothen. Dans son émission "Rothen s'enflamme", sur RMC, il a qualifié de "farfelus" les derniers choix de l’entraineur Bruno Genesio, arrivé au club en mars dernier.

"Pour moi, ses idées sont farfelues, notamment sur le choix des hommes. Rennes a fait son match référence contre Tottenham (match nul 2-2, jeudi en Ligue Europa), dans l’envie, a jugé Rothen. Et pourtant, cette équipe qui était censé avoir trouvé une base solide, il a fallu lui apporter du changement, donc trois joueurs se sont retrouvés sur le banc." D’un 4-2-3-1 contre les Spurs, les Rennais sont en effet passés à un 4-4-2 face à Marseille, avec trois nouveaux joueurs dans le onze de départ : Alfred Gomis, Birger Meling et Lesley Ugochukwu.

"Peut-être que les dirigeants se sont trompés"

"C’est une gestion bizarre, surtout que derrière, il n’y a pas de répondant, a pesté le consultant. C’est une équipe qui est amorphe quand l’adversaire prend le dessus, à l’image de son entraineur. Ce que dégage le coach sur le banc, c’est important pour les joueurs. Quand tu es dépassé, tu dois pouvoir regarder l’entraineur, il doit pouvoir te rassurer, t’haranguer, te motiver différemment. Lui, non, il subit les choses. Je tire le signal d’alarme: oui, peut-être que les dirigeants rennais se sont trompés sur la doublette Bruno Genesio-Florian Maurice."

Pour l’ancien du Paris Saint-Germain, ces défauts ont été criants face aux Phocéens. "On avait l’impression que c’était une équipe de bas du tableau qui jouait face à l’OM, a-t-il constaté. 'Marseille est plus fort', ça a été les déclarations de Bruno Genesio à la fin. Sauf qu’avant de parler comme ça, il faut du répondant pendant les matchs, il faut mettre des choses en place, avoir un projet de jeu propre."