Mercato: Maurice dévoile les coulisses du transfert de Camavinga au Real

Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, s’est réjoui du transfert d’Eduardo Camavinga au Real Madrid dans une formule qui correspond à toutes les parties. Selon lui, le milieu de terrain rejoint le meilleur club du monde.

Tout est bien qui finit bien. Si Rennes s’est montré particulièrement actif sur le plan des arrivées, le club a aussi signé une grosse vente sur le gong avec le départ d’Eduardo Camavinga (18 ans) au Real Madrid, mardi lors de la dernière journée du mercato. Le jeune milieu de terrain a été vendu pour 30 millions d’euros (hors bonus) et permet à son club formateur de toucher une belle indemnité alors qu’il entrait dans sa dernière année de contrat et qu’il avait refusé les propositions de prolongation. Les conditions de ce départ réjouissent Florian Maurice, directeur sportif du club, qui craignait de perdre gratuitement l’international français l’été prochain.

"C’est allé vraiment très vite, a-t-il confié ce mercredi matin lors d’un point presse. J’ai commencé à discuter avec le Real Madrid 48 ou 72 heures avant. Plusieurs propositions ont été faites pour tomber d’accord."

Camavinga ne voulait pas partir libre

Un terrain d’entente a été trouvé, permettant à Camavinga de signer un contrat de six ans avec les Merengue. "Au bout du compte, je trouve que pour le club et le joueur, c’est quelque chose qui se finit très bien, poursuit Maurice. J’avais toujours dit que je ne souhaitais pas qu’il parte libre, lui non plus ne le souhaitait pas réellement. Sa famille non plus. Ce qui se passe est top. Dans le contexte actuel, il aurait pu dire: 'j’attends six mois avant de signer libre quelque part'. Il ne le souhaitait pas vis-à-vis de son club formateur. C’est tout à son honneur d’en arriver-là."

"Il va, pour moi, dans le plus grand club du monde, ajoute Maurice. Pour lui, c’est fantastique, c’est mérité même s’il a eu une saison difficile tant sur le plan football qu’extra-sportif. Beaucoup de choses se sont passées autour de lui mais il est récompensé parce que c’est un top mec et un top joueur. Le Real Madrid lui donnera les moyens de devenir de devenir un très grand joueur."

"Un clasico avec deux joueurs formés au Stade Rennais, c’est fantastique"

Il voit aussi dans cette vente une manière de mettre en avant l’image du Stade Rennais. "Pour le club, vendre un joueur au Real Madrid, c’est aussi quelque chose de très bien, conclut-il. Il y a aura un clasico avec deux joueurs formés au Stade Rennais avec Ousmane Dembélé d’un côté (Barça) et Eduardo de l’autre, c’est fantastique. Ça se termine vraiment très bien, je suis très content pour lui. Il le mérite et le club a fait ce qu’il fallait. Il y a quelques mois, on aurait peut-être espéré le vendre plus cher mais dans le contexte actuel, c’est une vente très intéressante. Je crois que c’est même le plus gros transfert effectué en France. Ça dénote la qualité du joueur."