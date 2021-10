Rennes: Maurice assure ne pas avoir fait de "copinage" avec Genesio

Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice était l'invité ce jeudi de l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC. Pas inquiet par le début de saison de son équipe, il a maintenu sa confiance en Bruno Genesio.

Il ne regrette pas du tout son choix. Malgré le début de saison en demi-teinte du Stade Rennais, avec une onzième place en championnat après neuf journées, Florian Maurice continue de défendre Bruno Genesio, nommé sur le banc breton en mars dernier en remplacement de Julien Stéphan. "On n’est pas du tout dans le confort. Quand je vais chercher Bruno Genesio, je vais chercher un entraîneur qui est dans ce que souhaite le Stade Rennais : de l’expérience pour développer des jeunes joueurs, un coach qui a entraîné des équipes en Coupe d’Europe et en Ligue des champions", a expliqué le directeur sportif du Stade Rennais ce jeudi dans "Rothen s’enflamme" sur RMC.

"Je ne fais pas du copinage"

Malgré un mercato ambitieux cet été, les Rouge et Noir ont déjà perdu de précieux points, même si leur victoire face au PSG (2-0) avant la trêve internationale a pu les rassurer sur la qualité de leur effectif. Sans complexe, ils avaient affiché une belle solidité collective et les choix de Genesio avaient payé. Pour Maurice, l’ancien coach de l’OL est toujours l’homme de la situation pour aider Rennes à passer un cap.

"Je n’ai pas été chercher mon ami, mais l’entraîneur qu’il faut à ce moment-là pour Rennes. Je ne fais pas du copinage. Je le prends parce qu’il est bon et parce qu’il a des résultats. Je sais que c’est lui dont j’ai besoin. (...) On a l’ambition d’aller chercher des trophées. En championnat, des clubs sont peut-être mieux armés que nous mais on ne sait pas ce qui peut se passer. En Conference League, on espère aller le plus loin possible et pourquoi pas au bout", a-t-il souligné.

Deuxièmes de leur groupe, les Rennais défieront les Slovènes du NS Mura jeudi prochain pour la troisième journée de la Conference League. Avant cela, ils auront rendez-vous dimanche à Metz (15h) pour la dixième journée de Ligue 1.

