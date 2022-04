Rennes ne sanctionnera pas le joueur dont le père a agressé le directeur du centre de formation

Marqué par l'agression du directeur de son centre de formation par le père d'un joueur, le Stade Rennais a décidé d'annuler les entrainements de ses jeunes ces prochains jours et de déposer une plainte. Mais le joueur en question, Noah Françoise, ne sera pas sanctionné.

Le Stade Rennais a rapidement réagi et pris des sanctions ce lundi après la violente altercation entre le père d'un jeune professionnel de l'équipe réserve, Noah Françoise, et le directeur du centre de formation Denis Arnaud.

Pendant trois jours, donc jusqu'à jeudi, les entrainements de toutes les sections jeunes de l'académie Rouge et Noir sont suspendus en soutien à Denis Arnaud, a annoncé le club dans un communiqué. Ce sont donc tous les jeunes footballeurs en formation qui sont impactés. Pourquoi ce choix et cette sanction collective? Joint par RMC Sport, le club assume. "Ce n'est pas une décision facile à prendre mais elle était nécessaire", explique Olivier Cloarec, le directeur général adjoint du Stade Rennais.

"Par cela, il s'agit aussi de passer un message, de montrer à tous, et notamment aux autres parents, qu'un acte inadmissible comme celui qui s'est produit n'a pas que des conséquences individuelles mais impacte tout un club collectivement et la progression de tous les jeunes, poursuit-il. On ne peut pas laisser passer ces comportements. On voit bien qu'il y a de plus de plus d'actes violents dans le foot, que ce soit amateur et professionnel. Il fallait marquer le coup".

"Noah n'est absolument pour rien dans cette affaire"

Le Stade Rennais a également annoncé qu'il portait plainte contre le père du joueur, compte-tenu de la gravité des faits. Denis Arnaud va également porter plainte en tant que victime directe de l'agression.

Qu'en est-il pour le jeune joueur Noah Françoise, 18 ans, sous contrat professionnel jusqu'en 2024 ? Son père reproche notamment au club de ne pas intégrer suffisamment son fils au groupe professionnel, contrairement à d'autres jeunes espoirs. Il participe en effet parfois aux séances avec Bruno Genesio, mais de manière épisodique, en fonction des besoins.

"Noah Françoise n'est absolument pour rien dans cette affaire. Il n'y a aucune raison pour qu'il en subisse les conséquences, explique-t-on au Stade Rennais. C'est un jeune professionnel encore en phase de progression, qui a encore deux ans de contrat. On l'a rassuré par rapport à ça." Au club, les formateurs confirment que Françoise a une très bonne mentalité et est un garçon respectueux et à l'écoute.